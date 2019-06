Envía Maru emotivo mensaje a su padre fallecido

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, envió un emotivo mensaje a través de Facebook por el Día del Padre a Don Manuel Campos Cepeda, ya fallecido, que muestra su parte humana y especial, como hija.

Además, publicó dos fotografías del ingeniero campos, papá de la alcaldesa. Una en familia y otra individual, donde se mostraba por qué le decían “güero”.



La publicación dice lo siguiente:

“Confesiones a Manolo, mi papá

Hace 30 años, entrar al entonces Hotel Presidente era toda una aventura, en ese edificio estaba PAPÁ; un hombre cariñoso, hecho del esfuerzo, educado para educarse y envisionar el mundo.

De cautivadora sonrisa y personalidad, de ojos claros, y "güero" como le decían de joven…Tan guapo y carismático que conquistó y se casó con la entonces bella reina del Casino de Chihuahua.

Ese era Manuel, o "Manolo" Campos, como lo conocían igual clientes que boleros de la Plaza de Armas.

Caminar de su mano era una aventura, siempre tardábamos (entonces yo su damita de compañía) de más en los bancos, en las visitas, en las reuniones; porque era amigo de todos y en todos generaba una plática y una sonrisa.

El día que moriste, la Iglesia permaneció llena, tus amigos hoy en día presentes me sorprenden cuando me encuentran y callados, sólo me observan tratando de recordarte entre nostalgia y esperanza.

Hoy querido Manolo, querido papá, quiero decirte que ya he caminado mucho, que la vida me ha llevado por caminos que muchas veces no hubiéramos pensado ni en las eternas pláticas que sostuvimos.

Gracias papá, porque con tu amor y ejemplo aprendí el gusto por los libros, los viajes, la economía. Creo y vivo para compartir, ser solidaria con el dolor ajeno y hacer que las cosas sucedan.

Hoy, por la voluntad de los y las chihuahuenses, trabajo por y para Chihuahua. Ahora mi ventana que da a la Plaza que tantas veces cruzamos de la mano, me hace recordar la infancia feliz que me permite ser una mujer de bien, sólida e íntegra. Te quiero siempre papa”