Era tío de uno de los niños fallecidos, conductor ebrio

Familiares de las víctimas mortales del accidente ocurrido ayer en la carretera a Delicias, contemplan otorgar el perdón al conductor responsable, quien se encontraba en segundo estado de ebriedad, informó el fiscal de la zona Centro, Francisco Martínez Valle, quien manifestó que de momento el responsable se encuentra detenido.

A pesar de que en el Registro Público Vehicular (Repuve) la camioneta Ranger modelo 1999 con placas de circulación extemporáneas EE28285 cuenta con reporte de robo, sin embargo, el fiscal explicó que, hace un año, este vehículo estuvo involucrado en otro percance vial y fue asegurado, pero al subir la información a la plataforma se hizo con el estatus de robo, debido a que el sistema no contempla otra opción.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando el conductor de la camioneta intentó ganarle el paso a un camión de pasajeros foráneo de la línea Rápidos Delicias, el cual no alcanzó a detener su marcha arrollando al vehículo en el que viajaban seis personas, causando la muerte de tres de ellas.

El conductor de la pick-up fue identificado como Alan Enrique G. S., de 34 años quien conducía en segundo grado de ebriedad, razón por la que fue detenido y puesto a disposición del ministerio público, sin embargo, al ser familiar de las víctimas, los familiares contemplaron otorgarle el perdón.

Las víctimas mortales son Juan Essel C. R., de 19 años; Geovanni G. L., de 15 años, Ricardo V. C., de 14 años, mientras que el menor Kevin Rogelio V. C., también de 14 años permanece hospitalizado y las lesiones no ponen en peligro su vida.

De acuerdo con el fiscal de la zona Centro, la camioneta involucrada no fue robada, a pesar de que su estatus en el Repuve así lo indica, pero esto se debe a que, la misma plataforma nacional no ofrece otra alternativa para subir la información, en caso de que un vehículo sea asegurado.

Ocurrió el accidente mortal durante la tarde de este pasado domingo, cuando el conductor de la camioneta Ranger modelo 1999 con placas de circulación extemporáneas EE28285, intentó, en segundo grado del estado de ebriedad, ganarle el paso a un camión de pasajeros foráneo de la línea Rápidos Delicias, el cual frenó pero no alcanzó a detener su marcha impactando al vehículo en el que viajaban seis personas, causando la muerte de tres de ellas.