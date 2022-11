Eran 'polleros' los cuatro ejecutados en carretera Juárez

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Las cuatro personas localizadas sin vida a la altura del kilómetro 72 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, eran conductores de un tráiler que se dedicaba a la transportación de migrantes.

Así lo informó Gilberto Loya, secretario de Seguridad, quién dijo que, de acuerdo con las investigaciones que se tienen, estás personas se dedican al tráfico de personas y fueron ultimadas por grupos antagónicos.

Las cuatro personas fallecidas fueron localizadas el pasado 26 de octubre y son de origen poblano.

Fueron identificados cómo: Francisco P. G., de 37 años; Elías C. C., de 44 años; Silvestre S. R., de 44 años y Reyes S. C., de 33 años.