Es Chihuahua segundo lugar nacional con mayor número de donadores de sangre

Chihuahua.- Chihuahua es el segundo lugar nacional con el mayor número de donadores de sangre de manera altruista, con un promedio que alcanza hasta las mil 500 donaciones al mes. Por ello en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre fue reconocido ya que el país es sede mundial de esta conmemoración en este 2022, no obstante las autoridades sanitarias llamaron a no bajar la guardia y seguir sumando esfuerzos para salvar vidas.

Si bien durante la pandemia hubo una baja en este promedio debido a los cierres de centros de colecta externa, en este año Chihuahua ha logrado recuperar el abastecimiento y disposición de sangre que sin embargo no faltó en los hospitales, detalló la subdirectora de atención médica de la Secretaría de Salud, Lizeth Verónica de la Vega.

“En ese 2020 que se cierran las colectas externas, se presentó el covid, pero definitivamente todas las enfermedades que requieren terapia transfusional, eventos quirúrgicos, accidentes, hemorragias obstétricas siguieron y la necesidad de tejido sanguíneo siguió. Por eso volvimos al régimen de reposición familiar dirigida, ante la necesidad de tejido. Una vez que se va cambiando la semaforización y abrieron empresas, escuelas, iglesias, y tenemos la oportunidad de recolectar sangre nos dimos a la tarea de acudir”, explicó De la Vega.

Señaló que con el camión para colecta, se traslada personal con instrumental y equipo cuidando los regímenes sanitarios y recuperando este trabajo debido a que la demanda de sangre aumentó con la reactivación de servicios médicos que llevan a cabo cirugías retrasadas, tratamientos oncológicos, entre otros que de las unidades de tejido sanguíneo.

Actualmente se cuenta con un promedio de mil 500 donadores por mes, y con una estadística del 30 porciento de candidatos rechazados. Con ello la Secretaría de Salud no exige ya un donador, lo cual se hace aún en otras instituciones públicas.

“En el caso del Centro Estatal de Transfución Sanguínea nos da ese margen para instituciones como el hospital general, hospital infantil de especialidades, ese familiar que tiene a su niño con leucemia, que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico en ese momento el familiar no debe preocuparse porque el tejido sanguíneo está con él”, puntualizó.

Por su parte Mireya Leticia Portillo, médico hematóloga responsable sanitario de Centro de Transfusión Sanguínea, señaló que además del Centro de Transfusión en cada hospital y unidades de salud se cuenta con un área específica para donación.

“Donde no se tenían lo que hicimos fue instalarlas para la mayor accesibilidad a la población. Gracias a toda la población por el gran corazón que tienen los chihuahuenses, y ese sería también el mensaje, agradecer a quienes no dejaron de donar a pesar de la pandemia y seguir invitándolos, que pueden hacerlo en unidades hospitalarias y en este Centro. Que no cuesta nada, y los exhortamos porque a pesar de que puedan parecer muchos a comparación de la población siguen siendo pocos y en una cirugía no sólo es una unidad sino dos o tres”, puntualizó Portillo.

Cabe destacar que como parte de esta conmemoración se reconoció por ello a instituciones públicas y privadas que han sido parte de estas jornadas de donación. Mientras tanto en la Ciudad de México Chihuahua fue reconocido por el trabajo en cuanto a donación de sangre.