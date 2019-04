'Es inecesario, no votaré a favor del proyecto de alumbrado público de Maru'; líder del PES

Chihuahua.- "Yo no voy a votar a favor del proyecto de alumbrado público en la ciudad de Chihuahua", expresó el líder de la bancada del PES, Misael Máynez.

Entrevistado hace unos momentos en la sesión del Congreso, subrayó el legislador que en Chihuahua hay avenidas y vialidades así como colonias, que tienen excelente alumbrado público.

"Claro que debe haber manchas que requieren un buen alumbrado, pero hasta ahorita no es necesario endeudar al municipio cuando hay lamparas buenas",expresó.

Mencionó que aún no conoce a cabalidad el proyecto de cambiar mas de 81 mil luminarias.