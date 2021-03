Es pandemia la violencia contra mujeres

Chihuahua.- El día en que miles de mujeres marcharon en las principales ciudades del país, entre ellas Chihuahua - emblemático 8 de marzo de 2020 durante la conmemoración del Día de la Mujer- a nivel local se registraron 8 reportes y 4 detenidos por violencia familiar, en Parral se detuvieron a dos hombres por golpear uno a su madre y el otro a su hija y en Delicias se recibieron 10 llamados de auxilio a los números de emergencia por violencia contra mujeres. En las calles, multitudes de mujeres elevaron su voz para exigir mejores condiciones de seguridad e igualdad en la sociedad, y de acuerdo a las cifras y a las circunstancias del año pandémico, la realidad de las mujeres en Chihuahua no ha cambiado mucho, incluso hay claras señales de retroceso. “Ya existía una pandemia antes y esa pandemia era la violencia contra las mujeres. La Organización Mundial de la Salud, por lo menos hace diez años, dijo que la violencia contra las mujeres era una pandemia, y entonces nadie entendía lo que era.

Esta violencia contra las mujeres, esta violencia familiar es la que más costos genera a la humanidad”, indicó Verónica Terrazas, psicoterapeuta feminista, académica y activista al frente de la organización Centro de Intervención en Crisis Alma Calma.

Terrazas advirtió que las estadísticas que brindan las autoridades sólo reflejan los casos de mayor urgencia; sin embargo, la violencia silenciosa impresa en muchos hogares en donde el hombre establece reglas no escritas de dominio y falta de equidad, se reflejan en la disminución de la calidad de vida emocional, afectiva y laboral de las mujeres, a quienes por tradición se les han impuesto roles de crianza, pero no de toma de decisiones.

“Las llamadas a las policías es cuando la crisis es bien tremenda. Hay gente que es golpeada y jamás se anima a agarrar el teléfono para hablarle a la policía, y si ya tenemos ese incremento, imagínate todos los datos que están subterráneos.

Si hablamos de violencia sexual contra mujeres, niños y niñas, tenemos un 95 por ciento de impunidad; de mil casos de violencia sexual, 100 se denuncian, de esos casos se arman bien 10 carpetas de investigación y de esas sólo una se judicializa y ve a saber qué condena le den al agresor”, indicó.

Nabil Grijalva, coordinadora de comunicación del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), coincidió en que existe un retroceso en avances para el cumplimiento de derechos de las mujeres y el confinamiento agravó la situación.

De 2019 a 2020 el feminicidio disminuyó sólo de 31 a 30 casos; sin embargo, el homicidio doloso contra mujeres aumentó de 245 víctimas en 2019 a 258 víctimas en 2020, que representan un 5 por ciento del total.

Grijalba habló de los esfuerzos que hace la institución que representa para promover las nuevas masculinidades a través de programas en empresas y órganos de gobierno, ya que los generadores de violencia siguen siendo en su mayoría personas cercanas a las víctimas, sobre todo al interior de los hogares.

Mireya es chofer de Didi, tiene 42 años y para ella el entorno de Chihuahua sigue siendo hostil y peligroso para las mujeres. Sólo trabaja de día, tomó la decisión hace año y medio, después de dos episodios en donde los pasajeros la utilizaron para distribuir droga por diferentes puntos de la ciudad, a pesar de su rechazo a tal actividad.

“Te sientes pues… expuesta, pero aquí ahora sólo me muevo en horas pico cuando hay más viajes y atiendes a pasaje muy diferente. Nunca he tenido problemas durante el día, pero ya en la noche se expone uno mucho por unos cuantos pesos, y aparte tengo que estar con mi niña”, comentó la trabajadora.

Para ella el Día de la Mujer es como cualquier otro, aunque reconoce que las protestas y eventos han ayudado a que exista un poco más de respeto, aunque reconoció que muchos clientes la discriminan por ser mujer al volante, pues consideran que no cuenta con las habilidades de un hombre, sobre todo cuando las personas tienen prisa y ella se enfoca en respetar los límites de velocidad permitidos.

En el caso de Norma Angélica, de 47 años, trabaja sólo de mañana por las “desagradables experiencias” que vivió en otros horarios, como cuando un hombre alcoholizado la comenzó a acosar mientras viajaba en el asiento de copiloto y temió por su integridad.

Dice que el 8 de Marzo (Día de la Mujer), ella ha recibido rosas que pone en agua y aunque agradece el detalle, preferiría que esa rosa que le dan en la maquila donde también trabaja, se convirtiera en mejores condiciones laborales, porque asegura que dura horas paradas en el tercer turno; sin embargo, no renuncia porque la empresa le brinda la posibilidad de tener acceso al IMSS y en la actualidad paga su casa de interés social a través del Infonavit.

“Tengo que trabajar de Didi porque me descuentan lo de la casa y casi no me queda nada y tengo tres hijos, soy sola”.

Un poco de avance

Luego de más de un siglo de la lucha que iniciaron las mujeres sufragistas en Inglaterra, Estados Unidos y Uruguay, en México se logró la paridad real en candidaturas, esta vez presuntamente sin los trucos de los partidos para favorecer a hombres suplentes, como el caso de las diputadas “juanitas” de 2013, que se postularon para cumplir con los principios de representación femenina en los partidos, pero una vez que ganaron, renunciaron para que tomaran la curul los diputados suplentes.

Claudia Arlett Espino, consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral (IEE), recordó que son 300 años de la lucha con visión

política, social y crítica sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, y habló de los grandes pendientes que perduran a pesar de los tardados y sufridos logros.

“La cultura machista y el sistema patriarcal del Estado Mexicano tienen que cambiar y no lo vamos a poder hacer solamente con leyes, sino con una pedagogía de los derechos humanos hacia las mujeres y en este caso, los derechos político electorales de las mujeres”.

Recordó casos específicos en donde la cultura del machismo en México no ha permitido un avance sustancial, sobre todo en regiones en donde a las mujeres las siguen atacando y violentando sus derechos, a pesar del avance en estados como Chihuahua, punta de lanza en la exigencia de igualdad de oportunidades.

“El gran pendiente sigue siendo la violencia, el detectar que hay muy específicas. Las mujeres no pueden estar concentradas en sus candidaturas, en virtud de que reciben estas violencias muy específicas y tu participación es mermada en la vida política y la experiencia nos han dicho que no sólo no las han dejado llegar, sino tampoco gobernar como el fatídico caso de Chenalhó, Chiapas, con Rosy Pérez, quien ganó la candidatura al Ayuntamiento y nunca pudo gobernar en los tres años, no hubo manera que el machismo arraigado dentro de su comunidad y dentro de las autoridades, le permitieran hacer un gobierno”. En México las mujeres lograron el derecho de votar desde 1953, pero en la práctica adquirieron el derecho a ser votadas hasta los años noventa; en 1992 se fijaron las cuotas de género como obligación de los partidos políticos; sin embargo, los avances no se reflejan en los grupos vulnerables históricamente discriminados.

“Otro gran pendiente es la inclusión de mujeres de otros sectores, los históricamente vulnerados. Pareciera que avanzamos, pero cuando llegamos a los grupos históricamente vulnerados como las mujeres indígenas, discapacitadas, a las niñas y adolescentes, a las mujeres trans o integrantes de la comunidad LGBT y mujeres adultas mayores, nos volvemos a topar con las mismas problemáticas.

¿Qué sigue?

En Chihuahua, afirma Patricia Terrazas, conviven cuatro generaciones de feministas, desde mujeres de 60 y 70 años hasta adolescentes de 14 y 15 años que ya participan en las marchas, grupos y movimientos; son radicales, no extremistas y separan los conceptos de acuerdo a su justa dimensión.

“¿Por qué crecen los movimientos? ¡Por la indignación! Ya no tienen nada qué perder. Una mujer a la que han violado, a la que han asesinado a su hija, a su hermana, a su mamá; una mujer a la que la acosan todos los días para ir a su casa, a su trabajo; una mujer que por más capacidad técnica o académica no puede subir en su escalafón de trabajo por este techo de cristal, ya no tiene nada qué perder y tiene que gritar para que la volteen a ver, eso es el activismo, y si funciona rayando paredes, desnudándonos, lo vamos a hacer”.

Este 8 de marzo no se convocó de manera masiva a ninguna marcha, en redes sociales sólo alcanzó cuatro ‘likes’ una página creada para dichos fines y la pandemia se une a los factores de retroceso.

“Fue un boom el 8 y 9 de marzo que marchamos y suspendimos labores, pero el 22 de marzo en Chihuahua se viene la pandemia, a mí me dolió en el alma, porque cuando comencé a entender lo que era para muchas mujeres volver a encerrarnos en nuestras casas… las mujeres se metieron en su casa como todas las demás, pero tenían que trabajar en lo que hacían fuera, pero también hacer las labores domésticas y cuidar a niños y niñas”, concluyó la académica feminista, quien llamó al empoderamiento individual, resaltando que ningún movimiento empodera por sí solo.

Este 8 de marzo se conmemora la lucha de millones de mujeres que buscan más allá del reconocimiento, condiciones justas y equitativas dentro de la sociedad actual, y mientras poco a poco sanan las heridas que dejó el año pandémico, nuevas generaciones de feministas surgirán de las escuelas, los grupos, la calle y del interior de los hogares y comunidades. Hoy la mujer es la piedra angular de una nueva sociedad en construcción.