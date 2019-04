Es persecución política, reclama defensa de 'La Coneja'

Chihuahua.- En la presentación de alegatos en el juicio oral contra Alejandro G. G., ex secretario general adjunto del PRI Nacional, acusado de peculado, su defensa alegó una persecución política.

Suponiendo sin conceder que la prestación de servicios no se haya dado, se pudo haber optado por una vía civil pero la representación social optó por la penal, condenó la defensa del priista.

Así lo expuso tras leerse el señalamiento del presunto desvío de un millón 700 mil pesos mediante dos contratos de prestación de servicios simulados de mantenimiento de edificios y traslado aéreo de personal, según la acusación del Ministerio Público.

La mesa de la Fiscalía aseguró que el ex líder priista formó parte de un entramado para distraer ese recurso de las arcas públicas para actos proselitista del PRI.

Sin embargo, para la defensa de Alejandro G., es una persecución politica, dado que la Fiscalía nunca quiso aceptar la reparación del daño, y quienes tendrían que estar como imputados son los testigos de identidad reservada.