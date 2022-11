Es Rey Arturo primer ingeniero zootecnista con discapacidad visual

Chihuahua, Chih.- Hace una semana que Rey Arturo Zubía Gil de 36 años, quien tiene discapacidad visual total, se tituló como Ingeniero en Sistemas de Producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), sin embargo ha intentado conseguir trabajo y no ha sido tomado en cuenta ni por las instituciones gubernamentales como privadas.

Estuvo un tiempo con trabajo en la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, pero dejaron de requerir sus servicios cuando empezó la pandemia de Coronavirus (Covid-19) por medio de un programa para personas con discapacidades, sin embargo ya no fue llamado nuevamente.

Ha llevado papelería a diferentes partes y solo ha tenido respuestas negativas, ya que suelen contratar a gente en sillas de ruedas, discapacidad auditiva, con algún miembro amputado, pero con ceguera es más complicado al no confiar en ellos.

“El miedo es de ellos, no de nosotros. Los que tenemos esta discapacidad podemos trabajar, lo hemos hecho. Que no tengan miedo por el hecho de no ver, no podemos hacer las cosas”, comentó el profesionista, quien también es experto en diferentes sistemas de informática y en constante actualización.

para poder enfrentar la crisis económica derivada de la contingencia y la falta de trabajo, hace dos años que emprendió la fabricación de cajones especiales para huertos y composta, con lo que esperaba tener suficiente ingreso, sobrevivir y mejor desarrollo.

El profesionista decidió aprovechar la madera recuperada, así como hacerlos a base de tarimas, que incluye también su plástico para utilizarlo como es debido, con un costo de 500 pesos, mucho más económico que en el mercado normal.

No obstante, es insuficiente, ya que su intención es dedicarse a su carrera en la que se especializa ampliamente, por eso llama a las autoridades gubernamentales e iniciativa privada a contemplarlo para puestos afines y demostrar su gran capacidad.

Es oriundo de Delicias, sin embargo radica en Ciudad Aldama, que fue donde había sido asignado cuando laboraba para el Gobierno Estatal antes de la pandemia y se quedó, pero tiene total disponibilidad para cambiar de residencia, así como de horario.

Para conocerlo, contratarlo y saber de lo que es capaz, pueden llamar al su teléfono o enviarle un WhatsApp al 6142895264 o en Facebook como Rey Arturo Zubía Gil, donde también oferta sus cajones, además de escribir a su correo zreyarturo@gmail.com.