Es tiempo de que Chaparro deje dirigencia de Morena: Loera

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El delegado de programas federales Juan Carlos Loera de la Rosa respondió en conferencia de prensa que es momento de un cambio en la dirigencia estatal de Morena encabezada por el profesor Martín Chaparro.

Lo anterior ante las expresiones de la multa económica que impuso el INE al comité directivo estatal por 25.9 millones de pesos en relación a la campaña de Loera a la gubernatura, donde presuntamente no se entregaron los reportes de gastos financieros correspondientes en la pasada elección.

A este respecto Loera expresó; “Es el grupo político, Martín Chaparro tiene sus preferencias por algunos actores políticos.

Yo no soy santo de su devoción, desde luego que es mi compañero, yo no tengo nada en contra del profesor Chaparro. Le reconozco que ya lleva tiempo en la dirigencia del partido, no es tarea fácil.

Creo que ya le llegó su llego su tiempo en el Comité, ya tiene un desgaste natural.

Su declaración es política, y si eso fuera –irregularidades en su campaña- ya me hubieran sancionado o multado los mismos órganos internos del partido en la comisión de Honor y Justicia.

Él mismo no me ha mandado nada, algún oficio en donde me diga (sic) ya paga. Es grilla”, subrayó.