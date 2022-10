Es un agente muy preparado

Chihuahua, Chih.- Fernando Estrada García, el “Superman” de la Policía Municipal, como suelen llamarlo sus compañeros, con 21 años de antigüedad en la corporación, no es sólo un elemento más, es un elemento especial y sobresaliente. Su carácter, su tenacidad y persistencia lo han llevado a convertirse en un agente ejemplar para su familia y sus colegas, pues no sólo es admirado por su amabilidad y calidad humana, sino por su preparación y el esfuerzo que le ha implicado llegar a donde se encuentra el día de hoy.

Con varios títulos en su haber y un doctorado en juicios orales con promedio casi perfecto que concluyó en el 2021, ha sido distinguido como uno de los policías más preparados y que, sin duda, pone muy en alto el nombre de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua.

Fernando cuenta con grado de policía primero y ha permanecido en la corporación gran parte de su vida, cuya labor le ha brindado la oportunidad de formar parte de un sinfín de experiencias, pero sobre todo aprendizajes y enseñanzas que lo han marcado como servidor público y como ser humano.

Su ejemplo, su dedicación y su actitud positiva ante la vida lo han convertido en un modelo a seguir para muchos de sus compañeros de trabajo, quienes ven en él una figura policial a la que muchos debieran aspirar.

Como docente desde hace 11 años en una Universidad privada de Derecho, en la cual imparte doce materias incluso a varios de sus colegas que cursan la carrera, Fernando ha sabido combinar bien sus actividades y el tiempo que le dedica a su familia, hecho por demás exhaustivo en muchas ocasiones, pero gratificante, sobre todo cuando se trata de servir y proteger a los demás.

Quien se desempeña actualmente como jefe de turno en el Distrito Policial Diana, refiere que la mejor paga que un agente puede recibir es la gratitud de las personas a las que atiende, pues ello significa que realizó un buen servicio, una buena acción.

El sacrificio que implica dejar a la familia cada vez que sale a vigilar las calles es olvidado cuando regresa a casa y tiene la oportunidad de abrazarla nuevamente, sin dejar de lado la satisfacción de haber realizado sus labores de manera honesta y transparente, de manera leal a los principios que le han instituido en su lugar de trabajo, en la dependencia policial que lo ha visto desarrollarse desde hace más de dos décadas y que se ha convertido ya en su segundo hogar: la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Policía primero, Fernando Estrada García

“Gracias a las oportunidades de estudio que he tenido, he podido utilizar mis conocimientos en la calle para dialogar con las personas y resolver problemas y controversias a las que me enfrento diariamente. Cada vez somos más los policías preparados y profesionales y a eso le apostamos en la actualidad, contar con una corporación preparada tanto educativa como tecnológicamente.”

“Tengo el mejor trabajo que alguien puede tener, que es servir a los demás. Aquí tengo la oportunidad de ayudar a quien sea, sin recibir una retribución alguna. La corporación me ha extendido la mano para poder ser un mejor elemento y mejor persona.”