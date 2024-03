“Es un día para conmemorar la lucha de las mujeres”: Wendy Chávez

Chihuahua, Chih.- La titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), Wendy Paola Chávez Villanueva, refirió que el 8 de marzo en un día para conmemorar la lucha que han tenido las mujeres a través de la historia para acceder a los derechos.

“Es también el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos; viéndolo de manera integral y particularmente desde lo que hacemos en la Fiscalía de Mujeres, ya que, la violencia de género también es uno de los principales bloqueos para que las mujeres podamos acceder de manera plena y total a nuestros derechos”, externó la fiscal.

En ese mismo sentido, Chávez Villanueva dijo entender los reclamos y las exigencias de todas aquellas mujeres que salen a marchar.

“Comprendemos los reclamos y las exigencias que surgen de una marcha pacífica o expresada en cárteles, en pintas o en gritos y me gustaría decirle a las marchistas y a las no marchistas que este es un día para conmemorar y seguir luchando y que habemos algunas que quizá no podamos ir a la marcha pero que también expresamos la lucha de otra manera en las instituciones”.

En ese mismo sentido, la titular señaló que para ellas todos los días son ocho de marzo ya que todos los días trabajan las 24 horas hombro a hombro para darle a las mujeres y a las niñas un mejor servicio para aminorar la situación de la violencia.

Aunado a eso, Norma Ledezma Ortega, titular de Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), coincidió que esta protesta es un derecho que tienen las mujeres y un día en donde se rompen todas las ataduras.

“Bueno, pues que les puedo decir yo que he sido promotora durante mucho tiempo y durante muchos escenarios de este derecho que tenemos las mujeres de conmemorar este día en donde se rompen todas esas ataduras ya que aquí se junta empresariado, se juntan mujeres de maquila, amas de casa, donde todo mundo se debe de juntar para alzar la voz y recordar a las que ya no están y nos antecedieron”, dijo Ledezma Ortega.

Así mismo, Norma dijo que desde la titularidad están de acuerdo con las manifestaciones de inconformidad, de memoria de gritos y de llanto.

“Claro que estamos de acuerdo y a favor de todas las mujeres que podemos levantar todavía la voz y podemos unirnos; gracias a las mujeres que se unen a esta demanda social”, enfatizó.

Tatiana Carreón, titular de los Centros de Justicia para la Mujer, (CEJUM), expresó que esto le parece sumamente valioso porque si no fuera por este tipo de manifestaciones no existiría ninguna de estas cuatro instituciones.

Raquel Bravo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), refirió que el 8 de marzo es un reclamo legítimo dentro de estas manifestaciones, debido a que la violencia no ha sido un tema en el que estemos exentos ningún estado del país, incluso ningún país.