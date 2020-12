Es una pena lo sucedido en el aeropuerto: implicado en riña

Chihuahua.- Servando Carmona, de 33 años, quien aparece un clip de video durante una riña campal contra taxistas ocurrida en el Aeropuerto de la ciudad, aclaró que no se desempeña como chofer de ninguna plataforma y que es un ciudadano común que acudía a recoger a su hermano, momento en que vivió un desafortunado incidente.

Informó que el sábado, día de la grabación procedió a pasar por su hermano y estuvo por un lapso de 20 segundos para que abordase, en ese momento se acercó un taxista y le pidió que se retirara con palabras altisonantes.

Hubo un momento en el que el joven fue bajado del vehículo y golpeado, simplemente porque solicitó a los taxistas de la empresa City Gate, sólo se le permitiera que abordara su hermano.

Carmona afirma que en ningún momento quiso golpear al señor y sólo actuó en defensa ante las agresiones.

“En el clip no se aprecia ni el antes ni el después, pero la realidad es que el taxista explotó porque duré unos segundos estacionado en su lugar”.

Por mi mente no pasó que me confundieran con un chofer de plataforma y hayan actuado así, hasta ahorita lo consideré, pero de cualquier forma está muy mal que se use la violencia, afirmó.

“Es una vergüenza la imagen que dimos y que el turismo tenga que verlo”, reconoció.

Aseguró que el auto propiedad de la empresa donde labora, sufrió abolladuras y daños por que después de que termina el video, los taxistas golpean el vehículo y lanzan amenazas.