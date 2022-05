Es Vitas Financial un misterio para inversionistas

El Diario / La empresa está ubicada en el lujoso edificio Prisma #3000 interior 302 en Distrito Uno El Diario / Jovanny Arturo Hinojos Hernández, director administrativo de Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V. El Diario / Staff y directivos de la empresa colocadora de capital

Chihuahua, Chih.- La empresa Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. cumple dos años y medio de haberse dado a conocer por primera vez en la entidad; sin embargo, a la fecha un manto de misterio envuelve a la empresa colocadora de capital, similar a Aras Business Group, debido a que a diferencia de la segunda, Vitas no cuenta con información pública visible de quiénes son sus socios y/o accionistas, tampoco tiene propiedades a su nombre en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua ni despachos jurídicos que la representen hacia el exterior.

La referida empresa, ubicada en el lujoso edificio Prisma #3000 interior 302 en Distrito Uno, en el último semestre prácticamente ha desaparecido todas sus promociones de rendimientos mensuales que ofrecía de entre 9 y 10 por ciento a través de sus redes sociales oficiales, mismas que ya han sido suspendidas por los administradores y sus directivos mantienen una actitud de opacidad ante los señalamientos de riesgo de fraude.

Versiones extraoficiales indican que los fundadores de Vitas son los mismos socios creadores de Aras Business Group S.A.P.I., al presuntamente haber tenido los primeros un pleito con el fundador, Alejandro Gutiérrez Rosas, hoy prófugo de la justicia y por quien la Fiscalía dijo que se ha solicitado una ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Según investigaciones periodísticas, son alrededor de cinco mil los inversionistas que han colocado su dinero en portafolios de largo, mediano y corto plazo en Vitas Financial, empresa que además pretendió construir un edificio en la presa El Rejón sin los permisos de uso de suelo y otros necesarios, proyecto que finalmente no se concretó.

Hasta el 12 de mayo del presente año, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó a El Diario que son tres las denuncias penales por el delito de fraude que se han interpuesto en su contra; sin embargo, ni las autoridades federales ni las estatales han aplicado medidas restrictivas para evitar el riesgo de que más personas puedan perder su dinero.

Lo anterior, aun cuando el pasado mes de marzo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó a nivel nacional que Vitas Financial y otras empresas del mismo giro no cuentan con autorización para captar dinero público como empresas inversoras en el país.

El director administrativo de Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V., Jovanny Arturo Hinojos Hernández, no ha dado la cara a la opinión pública ni se le ha localizado en las oficinas de la empresa desde hace casi seis meses, cuando se hicieron públicos los señalamientos de fraude.

Fue el 7 de diciembre de 2019 cuando apareció por primera vez en redes sociales como Facebook el nombre de esta empresa ofertándose a la comunidad chihuahuense.

La alerta

Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. está considerada como otra potencial financiera fraudulenta, con un esquema similar al de Aras Business Group, advirtió el 31 de diciembre del año pasado el diputado local del PAN Gabriel García Cantú.

De acuerdo con información del legislador, Vitas ofrece rendimientos financieros del 9 al 10 por ciento mensual, muy por encima del sistema bancario mexicano, y tiene centros de operación y reclutamiento de inversores en Chihuahua y Ciudad Juárez.

La empresa tiene su sede en esta ciudad con domicilio en Distrito Uno y se promociona a través de Internet como una empresa consultora en colocación de capital y rendimientos, “con expertos en el manejo de capital con inversiones diversificadas, principalmente en construcción de alta gama”, dice en su página web.

En Juárez, Vitas comenzó operaciones en un edificio de Campos Elíseos.

A decir de García Cantú, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, dicha empresa de colocación de capital está por debajo de Aras en cuanto a número de inversores, por lo que advirtió que está en potencial riesgo de entrar en crisis financiera.

“Estamos ante otra ‘bomba de tiempo’ y lo que hemos indagado es que esta compañía sólo tiene oficinas en renta en Chihuahua y la frontera, es decir, no tiene propiedades registradas como Aras”, dijo el legislador.

‘Superrendimientos’

En su página de Internet (https://www.vitasinvestment.com) la empresa también aparece como Vitas Consulting S.A.P.I. y se autodefine ante sus potenciales inversores como “una firma especializada en la colocación de capital en fondos de inversión privada, brindando una experiencia de confianza y solidez mediante el profesional manejo de la inversión estratégicamente diversificada”.

“Nos destacamos por el trato personalizado y por imprimir toque humano a las finanzas. El crecimiento y la mejora continua hacen de Vitas una firma dinámica y con energía, buscando que el patrimonio de nuestros clientes se mantenga íntegro, siendo garante de que sus inversiones se encuentran bien cimentadas”, indica.

Entre los servicios que ofrece a los inversionistas destacan “vivir de tus rentas”, “hacer crecer el capital de tu Pyme o empresa”, “garantizar el pago de la colegiatura de tus hijos” y “proteger la salud de tu familia”.

Amenazas de muerte

El diputado Gabriel García Cantú denunció públicamente el 1 de enero de 2022 que “las personas que tienen ahí su dinero o sus ahorros están en una bomba de tiempo”.

“Yo ya presenté una iniciativa al respecto porque me llega mucha información de otras empresas como Aras, de este tipo de S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), que es una denominación novedosa y que no están en el radar de las autoridades federales, me refiero a la Unidad de Investigación Financiera y del SAT, por lo que es un tema que se debe trabajar a nivel federal”, dijo.

Agregó que “tenemos cierta información de Vitas, y aunque no le llega al problema de Aras, sí va para lo mismo; es decir, es una empresa grande donde hay mucha inversión de los chihuahuenses. Creemos que por los rendimientos que ofrece, similar a Aras, va a tener un colapso en alrededor de dos meses”, señaló.

“Éste es un tema preocupante porque en Juárez ya hay inversionistas que han depositado sus ahorros en Vitas, y próximamente vamos a ver el colapso también”, refirió.

Después de sus declaraciones, el legislador denunció que había sido objeto de amenazas por ese tema. “Deja de hablar mam... wey contra Vitas estás calentando al pueblo” (sic), le escribieron a García desde una cuenta particular de Facebook con el nombre de Javier Palma.

El panista ya había recibido otro mensaje donde se menciona la intervención de un grupo criminal, así como una advertencia sobre la ubicación del legislador y su familia.

“Wey que onda contigo andas quemando a vitas (...) ya la línea te tray ubicado wey por parte de vitas deja de mamar ya sabemos dónde te ubicas y tú familia” (sic), dice el escrito.

‘Se esconde’ director administrativo

Desde el 4 de enero de 2022, el director administrativo de Vitas, Jovanny Arturo Hinojos Hernández, no es localizado para que informe sobre la situación en la que se encuentran miles de inversores en Chihuahua y Ciudad Juárez.

En la visita que hizo El Diario a las oficinas de Vitas Financial, se pudo observar que había una cantidad importante de contratos.

Sin embargo, el personal negó estar autorizado a dar información y responder por las amenazas proferidas al legislador Cantú.

Al igual que los socios de Aras Investment Group, el director administrativo de Vitas Financial no cuenta con propiedades inscritas a su nombre en el Registro Público de la Propiedad del estado de Chihuahua.

Tampoco con el nombre de la referida empresa aparecen bienes inmuebles registrados, se constató el 9 de enero de 2022.

Sin permisos para Torre Vitas

Los directivos de la empresa Vitas no dieron un posicionamiento público en torno a la falta de permiso por parte de las autoridades municipales para la construcción de la torre denominada Vitas Tower en El Rejón.

La subdirección de Desarrollo Urbano del municipio dio a conocer el 23 de enero 2022 que dicha empresa no contaba con solicitudes de permisos de construcción de su torre, misma que ofertaron en Internet como un gran desarrollo de inversión inmobiliario.

En tanto, el 3 de marzo de 2022 la CNBV afirma que Vitas no tiene permiso para captar dinero de inversionistas.

Las empresas Yox Holding, Vitas Consulting, Era Capitalinver (comercialmente conocida como Era Capital), Franquicias Millennium y Consorcio Bainet (cuyo nombre comercial es Smart Business) no cuentan con autorización para captar recursos del público en general, advirtió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese entonces.

“Se hace un llamado al público en general a que no realice operaciones, actividades o uso de los servicios de las empresas arriba mencionadas, derivado del incumplimiento de las leyes financieras y que requieren expresa autorización de esta Comisión. La modalidad de Sociedad Anónima S.A.P.I., (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable) no otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad no legitima ofrecer inversiones o servicios financieros”, indicó en un comunicado.

La primera denuncia

La Fiscalía Especializada de Distrito Zona Centro dijo haber recibido la primera denuncia penal por incumplimiento de pago de capital y de rendimientos en contra de la empresa consultora de capital Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I., de C.V., con sede en esta ciudad, el 29 de abril de este año.

El portavoz de la Fiscalía Zona Centro, Eduardo Esparza, confirmó a El Diario de la denuncia penal formal contra Vitas, siendo la primera en la localidad.

Tras la querella, los afectados llaman a exigir pagos de rendimientos el 11 de mayo de 2020, según reportaron; algunos tienen dos meses que no se les han cubierto sus pagos por los intereses generados.

Betty Ríos Bojórquez expresó en grupos de Facebook el pasado 26 de abril: “Gente, si alguien tiene inversión y se le deben intereses de esta empresa @Vitas Financial, podemos unir esfuerzos para actuar. A puras mentiras nos traen, ya se nos deben 2 meses ¡Ya no quieren responder!”.

Se mantienen “escondidos”

• La empresa no ha dado a conocer los nombres de sus fundadores ni directivos

• Carece de propiedades registradas a su nombre

• No cuenta con un despacho jurídico

• Tras colapso con Aras y otras compañías, ha desaparecido sus promociones de las redes sociales

• Tiene dos años y medio de actividades financieras en Chihuahua

• Se desconoce quiénes son sus socios fundadores, aunque se especula que son los mismos creadores de Aras Business Group

• Se estima que tiene cinco mil inversionistas, convirtiéndose en la segunda con mayor potencial de riesgo de fraude

• No tiene despacho externo jurídico que la vincule socialmente

• El directivo administrativo, identificado como Jovanny Arturo Hinojos Hernández, es un hombre de unos 25 años, a quien no se le localiza ni ha aparecido públicamente para dar a conocer la situación financiera de la empresa

• Hasta ayer sumaban tres denuncias por fraude interpuestas en la Fiscalía General del Estado