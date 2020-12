Escapa testigo y la recapturan con droga

Ciudad Juárez— El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró complicaciones para integrar la carpeta de investigación contra los presuntos homicidas del periodista Arturo Alba Medina, asesinado el pasado 29 de octubre en la colonia Hidalgo.

La testigo protegida para este caso, de iniciales C.R.R.D., escapó de un hotel donde la mantenían resguardada agentes ministeriales, a finales de noviembre pasado, de acuerdo con Adrián Alexis V. M., alias “El Mango”, pareja sentimental de quien –según dice– es comprometida para que declare en su contra.

Adrián Alexis V. M., actualmente preso y vinculado a proceso penal por el homicidio de Alba, envió una misiva a El Diario donde expone lo anterior.

Sus declaraciones fueron legitimadas por el abogado defensor.

El detenido expone que su novia escapó de un hotel, donde los ministeriales la mantenían custodiada como testigo protegido. Asegura que ella misma le contó los hechos.

El día último de noviembre la testigo fue detenida nuevamente.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó en un comunicado que la menor C.R.R.D. fue capturada con 40 envoltorios de cristal junto con otras tres personas de la pandilla “Artistas Asesinos”.

“El Mango”, de 18 años, dio a conocer que su novia, C.R.R.D., fue detenida junto con él, el 11 de noviembre, y con otro identificado como Carlos Iván B.S., alias “El Reportero”, también acusado del crimen de Arturo Alba.

Explica en la misiva que a ella, siendo entonces menor de edad, la tomó la Fiscalía como testigo protegida y la llevaron a un hotel, al parecer con anuencia de su madre.

“Ahí fue acosada sexualmente por el coma Hernández…me dijo que la torturaron y le pegaron y se les escapó de un hotel el 26 de noviembre; no he sabido nada de ella, lo único que sé es que está allá en Chihuahua desde el 30 de noviembre, cuando la volvieron a agarrar los estatales”, cita el acusado.

“Todo esto que sé es porque ella me platicó cuando escapó, me dijo que la tenían en hoteles; la iban a llevar del hotel a Fiscalía y cuando la llevaban chocó la camioneta en la que iba y rápidamente la cambiaron de unidad para que no pasara nada, porque es testigo protegido y es menor de edad”.

“De hecho el 22 de diciembre cumplió 18 años y no he sabido nada de ella, sólo que la tienen privada de su libertad”, apunta Adrián Alexis.

El pasado 13 de noviembre, el gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer la detención de “El Mango” y “El Reportero” inculpados en el homicidio de Arturo Alba.

“Lo dijimos el día que conocimos de la agresión contra Arturo Alba Medina y ese mismo día nos comprometimos: hoy estamos llevando ante la justicia a los agresores”, afirmó el gobernador.

Alba fue agredido a balazos a bordo de su vehículo Dodge color rojo deportivo con placas de Texas, en el cruce de las calles Tepeyac y Uruguay en la colonia Hidalgo, la noche del 29 de octubre.

Javier Corral expuso al anunciar el resultado de la investigación que no hubo móvil, sino que fue un homicidio circunstancial.

“Se originó por haberse estacionado de manera circunstancial en el lugar de la agresión, y al haber sido confundido su vehículo por los delincuentes”, dijo.

Agregó que se logró obtener el contenido de 50 cámaras de seguridad, “hubo más de 20 inspecciones y revisiones de lugares asociados con la investigación y se analizaron 180 horas de video y múltiples estudios de criminalística, balística y medicina forense”.

“Una vez que se realizó el análisis de contexto y de la información obtenida, consiguió datos sobre los posibles agresores y del vehículo utilizado para cometer el ilícito, lo que orientó la investigación hacia un grupo de personas vinculadas al narcomenudeo y dedicadas al sicariato en Ciudad Juárez”, apuntó el gobernador.