Escasea la gasolina importada

Juan Alanís / El Diario de Chihuahua / Usuarios en una estación de servicio

Chihuahua, Chih.- Estaciones de venta de gasolina y diésel reportaron ayer faltantes de combustible, por lo que a pesar de permanecer abiertas no pudieron cubrir las compras de los clientes, esperando que este día puedan ser abastecidos por Petróleos Mexicanos (Pemex). Algunas de las gasolineras sin combustible se localizaron en la Vialidad Los Nogales y en el camino a la colonia Palestina.

Usuarios denunciaron ayer a El Diario que no consiguieron combustible de bajo octanaje o Magna en varias de las estaciones, pues solamente les ofrecieron Premium o su equivalencia –de acuerdo con la marca de las gasolineras–, por lo que fue necesario buscar en otras expendedoras.

Los altos precios de las gasolinas en los Estados Unidos han orillado a las cadenas de gasolineras a comprar a Petróleos Mexicanos, pero este aumento en la demanda ha generado la falta de combustibles.

Hace dos semanas, Pemex dejó sin respuesta una solicitud de información sobre la aglomeración de transportistas que reportaron esperas de hasta tres días para cargar combustible en la Terminal de Abastecimiento y Despacho (TAD) ubicada en la frontera.

Información obtenida en el interior de esta empresa del Estado mexicano indicó, sin embargo, que la acumulación se debe al aumento de precios en Estados Unidos, lo que ha motivado que distribuidores que antes importaban ahora se dirijan a esta instalación ubicada en la parte sur de Juárez.

"Es muy evidente lo que está sucediendo: hay falta de importación, los precios en Estados Unidos son más altos que los de México y están acudiendo a Petróleos Mexicanos a comprar. Son las filas que se están haciendo en la terminal", informó una fuente consultada con la condición de no ser citada.

"Los distribuidores ya no están importando combustibles, desde que subieron los precios internacionales ( ) Tiene a principios de año, pero no es de que esté saturada, tenemos abasto suficiente; no hay desabasto ni escasez, digamos que hay una sobredemanda de producto de parte de clientes que están acudiendo a la instalación a surtir", agregó.

ochavez@diarioch.com.mx