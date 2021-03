Escoltarán elementos de la GN pipas de gasolina importada

Your browser does not support HTML5 video.

Ante la necesidad de evitar el robo de gasolina que se importa por ductos, Petróleos Mexicanos prefiere introducir el combustible al país en pipas escoltadas por elementos de la Guardia Nacional, informó ayer el presidente de la Asociación de Gasolineros de Hidalgo del Parral, Juan de Dios Loya.

Recordó que México no es autosuficiente en producción de gasolina y requiere importar entre el 60 y 70 por ciento del combustible.

Juan de Dios Loya expuso que la transportación del combustible por carretera se puede percibir casi a diario en la ruta Juárez a Chihuahua, ya que la gasolina que se adquiere en Estados Unidos se almacena en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de la ciudad capital para su distribución en la entidad y otras plazas de la región.

Observó que para evitar el huachicoleo de los ductos, Pemex prefiere traer el combustible por carretera, apoyados por elementos de la Guardia Nacional.

Juan de Dios Loya apuntó que, aunque la gasolina que compra la paraestatal es mucho más barata allá, aquí la vende más cara, ya que al igual que los importadores privados le suma el precio internacional, los costos de logística e impuestos.

La importación de gasolina por carretera es constante ya que México no es autosuficiente de combustible.

Indicó que quizá por eso el gobierno federal está empeñado en incrementar la producción con una nueva refinería.

Sin embargo, el empresario consideró que el gobierno federal debió optar por modernizar las que ya se tenían operando en México en forma deficiente cuando empezó la actual administración.

Finalmente apuntó que aún con la nueva refinería que se busca construir, México tendrá que seguir importando gasolina, porque no le da la producción que se tiene ahora.