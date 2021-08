‘Escoltas no serán más carga-asadores ni maleteros’

Francisco López/ El Diario

Chihuahua.- “El exfuncionario o funcionario (con escoltas) debe entender que los recursos son del estado y no son suyos, (...) no se asignan asistentes ni carga-maletas, ni carga otras cosas”, dijo ayer la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, en torno a la reforma que se analiza para brindar protección al gobernador y otros una vez que dejen el cargo.

La propuesta de asignación de escoltas al mandatario saliente, al secretario general de Gobierno y a los mandos de seguridad que dejarán el cargo, ha despertado un debate con relación a la naturaleza de las funciones de los mismos escoltas.

La legisladora, Georgina Bujanda, indicó que el funcionario que goza de este beneficio tiene que entender que los recursos son del estado y no son suyos, no es una prestación laboral ni se asignan asistentes ni carga maletas, ni carga otras cosas, puesto que su función está hecha para distintos asuntos

Al respecto, la legisladora panista, en entrevista exclusiva con El Diario, enfatizó la importancia de un mecanismo de análisis de riesgo que determine quiénes y en cuáles casos ameritan la dotación de protección, así como la necesidad de regresar la dignidad al sector de guardias y escoltas.

EL DIARIO (ED)--LA polémica por la Ley Estatal de Seguridad Pública en su apartado de la Seguridad y Protección Personal de los Funcionarios Públicos surge por el abuso y los excesos de la clase política. ¿Cómo se pueden evitar, cuáles candados se deben hacer efectivos para evitar casos como los de la hermana del gobernador, Leticia Corral, quien a pesar de no tener facultades ni funciones para contar con guardias a cargo del erario, sí se los asignaron?

GEORGINA BUJANDA (GB) – “Hemos hecho un análisis muy profundo, con expertos. Toda policía y toda institución de seguridad debe tener un mecanismo de análisis de riesgos, y el riesgo al final del día es la combinación de dos factores: la primera es la vulnerabilidad inherente a la persona por la situación en la que está puesta, y la segunda serían las amenazas. Ambas sumadas son los riesgos.

Vemos que en la legislación por lo general de todo el país hay mecanismo de análisis de riesgo y tenemos que dejar en claro dos cosas: no podemos legislar a modo, para cargos o personas en específico, la iniciativa hablaba en particular de quien ocupe la gubernatura, la titularidad de la Fiscalía General, la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría General de Gobierno. Tenemos compañeros en activo que dejarán de serlo y que en muchos casos se ponen en riesgo. Leía la entrevista que publicó El Diario hecha al Fiscal General del Estado y coincidimos que en muchos casos se pone en riesgo a la familia, pero la protección per se, tiene que pasar por un proceso transparente en el cual el mecanismo exista, y exista como tal en la Fiscalía de Control, Análisis y Evauación.

Al Congreso del Estado le toca definir que exista un mecanismo para analizar los riesgos a los que están sujetos el personal en activo, que se esté revisando cada seis meses para evaluar qué tanto continúan o no las amenazas, qué tanto o no una persona es vulnerable. Al momento en que se deja el cargo baja mucho el nivel de riesgo y sobre todo una parte muy importante, algo que no puede pasar es que existan abusos, el personal o el funcionario o funcionarios que esté sujeta a un mecanismo de análisis de riesgo tiene que entender que los recursos son del estado y no son suyos, no es una prestación laboral ni se asignan asistentes ni carga maletas, ni carga otras cosas, yo llegué a ver en su periódico a un escolta cargando un asador (...) y no pueden tener las manos ocupadas cargando otras cosas porque en caso de un ataque ¿cómo va a reaccionar para tomar su arma o para proteger al funcionario? Su función está hecha para otra cosa. Como lo comentó Facundo Rosas en la Mesa de Seguridad, la mejor protección que puede tener una persona es haber hecho bien su trabajo”.

ED--EN específico ¿cuáles son los artículos que se modificarían si avanza la iniciativa del gobernador?

GB– “La modificación se va a hacer como tal en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estableciendo un mecanismo de análisis de riesgos que tendrán que estar dentro de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación y también se haría una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía y establecer un protocolo diseñado con los más altos estándares internacionales para que este mecanismo funcione.

Creo que tenemos que tener claro en este diseño legislativo que se trata de una protección y en ella pueden entrar también coordinadores y coordinadoras de áreas muy sensibles como secuestros, extorsiones, como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, debe haber una atención constante para elementos en activo y una atención psicosocial a un evento traumático, posterior a un operativo complicado, seguimiento a las evaluaciones del Centro de Control de Confianza, para detectar personal con quemamiento que merezca un apoyo que sea 100 por ciento profesional, confidencial… pero me parece que la iniciativa que mandaron se quedó muy cortita, porque estableció a cuatro funcionarios en específico y los riesgos van a estar en otro personal”.

ED--¿ES congruente por parte de Corral pedir escoltas, cuando en su momento las negó para funcionarios de la administración anterior?

Gb–“creo que el gobernador queda a deber en muchas cosas y esas es una evaluación que se hace de manera general en la ciudadanía. Hay que ver la resolución ayer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El gobernador queda a deber y el tiempo será el mejor juez y si como él dice va a tomar su tiempo de reflexión, ya tendrá la oportunidad de analizarlo”.

ED--¿ES congruente su aprobación de estas reformas a pesar de no contar con un cálculo de sus costos?

GB– “Creo que es congruente porque no puedes tener funcionarios que realicen de manera correcta sus funciones, si no cubres en lo mínimo de garantizar su vida y su integridad física. Hay una estimación, la Fiscalía actualmente tiene a varios funcionarios con escoltas y nos interesa mucho que en este análisis de riesgo las personas más vulnerables deban tener, por ejemplo, un vehículo blindado”.

ED--A través de Transparencia la Fiscalía aseguró que Leticia Corral no contaba con escoltas, después dijo lo contrario, que sí. ¿Esta respuesta con información falsa merece una sanción hacia la institución desde un punto de vista legislativo?

GB– “Al personal que entre le tocará analizarlo, lo que sí es que nos pone una llamada a trabajar con profesionalismo, esto nos llama a trabajarlo de la mejor manera en cuento a que no existan dudas. Tenemos que tener claro que los escoltas no son un privilegio, los escoltas no pueden ser una prestación laboral”.

Ed--¿merece una sanción la asignación de escoltas a una funcionaria fuera del rango de cargos que deberían contar con esta medida de protección?

GB– “A mí lo que me llama la atención, más bien, es ver qué ha hecho la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación y bajo qué mecanismo determinaron que era sujeta a escoltas (Leticia Corral), me parece fundamental que sepamos durante cuánto tiempo. Esta legislación le permitirá a Maru hacer mayores cosas, tener protegidos de manera efectiva a quienes nos protegen, pero habrá muchas cosas que en su momento se tendrán que aclarar. Te repito, Corral quedó a deber y el tiempo se encargará de su juicio”.

ED--MÁS allá de apelar a la ética y al deber ser ¿Cómo evitar que los escoltas se conviertan en chalanes que cargan maletas, van por el café, hacen mandados..?

GB– “Cada seis meses tendrás que verificar esto, acompañado de una responsabilidad clarísima de parte del funcionario sujeto a escoltas, a tener un comportamiento ejemplar, claridad de que si está con escoltas es justamente para proteger su vida y su integridad personal por su función que desempeña y no por su linda cara”.

¿Cómo decirles a los miles de chihuahuenses víctimas de desplazamiento y la violencia en El Largo Maderal, la barranca, El Valle de Juárez y las zonas urbanas, que los funcionarios que nunca solucionaron sus problemas de seguridad, vivirán años con seguridad privada, mientras ellos tuvieron que huir por omisiones que nunca quisieron y/o nunca pudieron solucionar bajo sus facultades?

“Yo diría que primero hay que tomar en cuenta que las autoridades actuales desconocemos bajo qué mecanismo se realizaron estas medidas de protección, pero lo que sí les podemos decir es que el Legislativo trabaja en un mecanismo para que los funcionarios que tengan escoltas también tengan un compromiso fuerte con la ciudadanía y dar los resultados que se merecen, y de verdaderamente garantizar condiciones de orden más público en las comunidades y en los municipios que se requieren”.