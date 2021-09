Escuela Ford de Chihuahua resultan beneficiadas

El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores y Ford Fund se unieron de nuevo para beneficiar a los 80 mil niños de México que estudian en las 193 escuelas Ford, como las primarias 127 y 191 de la ciudad de Chihuahua, en temas de educación y la donación de 3.5 millones de pesos en kits de seguridad para un regreso a clases seguro ante la pandemia por Covid-19.

Los kits se entregan personalmente a los alumnos, maestros, directivos y personal administrativo de las diferentes escuelas Ford de la mano de los distribuidores de la marca, permitiendo prepararlos en este regreso a clases con todo el equipo necesario para seguir combatiendo y mitigando la pandemia, con insumos como cubrebocas, caretas, gel y jabón antibacterial.

De igual manera, a lo largo del año y medio que ha durado la pandemia por COVID-19, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores ha invertido más de 30 millones de pesos en reparaciones y mantenimiento físico de sus escuelas Ford en el país, pues a pesar de que la actividad presencial se detuvo, éstas aulas esperaban el regreso de los 80 mil estudiantes y por ello, debían mantenerse en su mejor nivel de calidad para cuando esto sucediera.

Fue así como cumplió con el compromiso trazado desde hace 55 años, el de contribuir con el desarrollo educativo de las comunidades vulnerables y en este tiempo de pandemia no sería diferente.

El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores implementó trabajos de reparación en sanitarios, bardas perimetrales, pintura en interiores y exteriores de las escuelas, instalación eléctrica e hidráulica, impermeabilización, así como la construcción de techumbres en patios cívicos de algunas de las escuelas.

La pandemia no ha terminado, no es momento de bajar la guardia, subrayó Ford de México, quien destacó que la principal prioridad es poner a las personas primero, y esto incluye no solo a los colaboradores, sino a toda la sociedad mexicana, mencionó Julieta Meléndez, Directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Ford de México.

“Cada peso invertido, cada kit entregado y cada reparación reitera el compromiso del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores con la sociedad y la educación del futuro del país”, concluyó.