Esfuerzo y dedicación: rarámuris se preparan aprendiendo inglés

Chihuahua, Chih.- Aprovechando las oportunidades en temas de inclusión y educación, jóvenes rarámuris participan en el programa Accessing Brighter Futures 2024, una iniciativa que se gesta desde la embajada de los EE.UU. en México y la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Diplomado de Inglés y Español de la Facultad de Filosofía y Letras.

Mayra Santameño, una joven de 22 años quien es originaria de Creel, compartió su experiencia dentro del programa pues señaló que “es muy importante saber otro idioma porque nos abre mucho las puertas” además de que manifestó su deseo de seguir aprendiendo pues es enfermera general e indicó “estoy estudiando inglés para superarme, para seguir estudiando, me gusta mucho proponerme cosas y esta es una oportunidad para seguir, además me siento muy cómoda, las maestras han sido muy buenas”.

Respecto a su experiencia, Sebastián Ramírez, perteneciente a la comunidad de Basihuare en el municipio de Guachochi, comentó que ser parte de este programa “es una oportunidad para expandir mi conocimiento y poder tener la oportunidad de viajar al extranjero, de comunicarme con personas que hablan este idioma, además de que permite que tengas un trabajo” y destacó que “las maestras son muy pacientes y con muy buena preparación, explican muy bien, sobre todo porque estamos empezando, otros ya tienen las bases, pero otros venimos de cero, entonces tratamos de ayudarnos entre todos”.

Por su parte, Manuela Gardea, quien es de Norogachi, comentó que este curso le ha gustado mucho y destacó que “los compañeros son muy unidos, solamente había tenido clases de inglés en la escuela, entonces es mi primera vez en un curso especializado para aprender más, para aprender cosas nuevas”.

Asimismo, María Hernández, quien es de Creel, dijo estar “contenta porque he aprendido muchas cosas, uno piensa que habla al 100% pero de pronto te das cuenta que no, entonces estoy aquí para aprender de nueva cuenta, renovarme” pues compartió que vivió algunos años en Estados Unidos y esta oportunidad le permite “retomar mi aprendizaje, practicar el inglés, porque casi no lo hablo, y continuar estudiando”. Finalmente invitó a todos los jóvenes a que aprovechen las oportunidades que se les presentan ya que “a veces no hay manera de cómo estudiar, entonces esta es una muy buena oportunidad, si se nos está brindando este apoyo con las becas tenemos que aprovecharla, así que les invito a los demás jóvenes a que busquen oportunidad y sigan estudiando”.

Este curso, que consta de 160 horas, arrancó el pasado 19 de febrero y finalizará el 11 de noviembre. Las maestras Blanca Moreno y Lorena Jiménez son quienes coordinan los grupos e imparten clases. El objetivo principal del curso es brindar herramientas para el crecimiento personal y profesional a jóvenes pertenecientes a grupos étnicos del estado de Chihuahua a través de diálogo cultural para reconocer la diversidad existente en nuestra región.