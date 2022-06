Espera amparo en tres meses defensa de Duarte

El Diario de Chihuahua / El exgobernador tras su regreso a Chihuahua

Chihuahua.– Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de César Duarte, informó ayer que la resolución del amparo que fue admitido por el Juzgado Décimo del Segundo Distrito tardaría alrededor de tres meses, y que no temen por la seguridad de su cliente en el interior del penal.

Indicó que la audiencia constitucional se programó para el 26 de junio, fecha a partir de la cual se dará un plazo de dos a tres meses para la revisión y estudio del expediente, y que el recurso que se aceptó por parte del juzgado no significa la libertad del exgobernador.

Señaló que Duarte nunca fue prófugo, salió de México y su residencia siempre fue justificada, en un domicilio ubicado, ubicable; contaba con licencia de conducir y licencia para trabajar, a tal grado que lo detuvieron a dos cuadras de su domicilio.

Mencionó que desde su particular punto de vista, la prisión preventiva de Duarte se basa en argumentos subjetivos en relación con la capacidad económica de su cliente para sustraerse y evadir la acción de la justicia.

Respecto de la atención médica que ha recibido César Duarte, dijo que no tienen queja alguna; sin embargo, afirmó que Duarte Jáquez necesita asistencia especializada por los problemas de salud que lo aquejan, mismos que no puede recibir donde se encuentra.

Permanecerá en prisión preventiva

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el exmandatario permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva y que se defenderá la imposición legal de la medida cautelar.

“La interposición del amparo no significa que la justicia federal lo vaya a amparar, éste sólo es un medio de defensa que tiene cualquier persona y no tiene efectos suspensivos, por lo cual, la Fiscalía acudirá como tercer interesado para defender la legal obtención de la medida cautelar, ya que se actuó conforme a derecho”, explicó el fiscal general, Roberto Javier Fierro Duarte.

Precisó que el amparo no es en contra de la representación social sino en contra del juez; no obstante, reiteró que lo admitido por la autoridad fue el trámite, no el amparo en sí, por lo cual todavía habrá de efectuarse una serie de etapas como la revisión, y eso no significa que el imputado vaya a quedar en libertad.

“Procederemos a defender la constitucionalidad del acto, pues estamos seguros que todo fue apegado a derecho”, concluyó.