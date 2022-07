Espera estado que Congreso designe nuevo fiscal Anticorrupción

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El secretario general de gobierno César Jáuregui Moreno dijo esperar que en breve el Congreso del Estado resuelva el nombramiento del nuevo fiscal Anticorrupción.

Entrevistado en la Torre Legislativa, al término de la comparecencia del rector Jesús Villalobos Jión, el secretario Jáuregui dijo en relación al tema de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

“Yo no encuentro en lo absoluto alguna contrariedad jurídica, es una interpretación que se ha dado a conocer desde mi punto de vista equivocada, yo he consultado directamente el asunto con el señor fiscal y me ha dicho que está totalmente constitucional el nombramiento.

En un momento dado algunas cosas se politizan como siempre, pero yo creo que ya el Congreso va iniciar el procedimiento pronto en relación a la elección de un fiscal de combate a la corrupción con toda la legitimidad”, manifestó.