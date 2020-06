Espera FGE resultados 'pronto' sobre el caso Susy

Chihuahua, Chih.- “Hay una investigación muy completa en relación al caso de la joven Susana Saláis Morales y esperamos que haya resultados muy pronto”, expresó ayer el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Huerta.

Lo anterior luego de que la madre de la mujer de 25 años, quien apareció asesinada en su domicilio el pasado 6 de junio en la colonia Minerales, declaró a El Diario que a dos semanas de haber perdido a su hija, no ha recibido algún reporte de avance de la investigación.

Carlos Huerta dijo que hay una investigación muy sólida y si no se ha hecho público el avance en las diligencias, es porque se tiene que mantener bajo reserva para no entorpecer el caso.

Aseguró que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) está haciendo uso de todas las técnicas científicas para fortalecer la indagatoria.

“La investigación está muy firme, pero está en curso”, dijo.

La señora Susana Morales, madre de “Susy” declaró el pasado viernes que esperaba los resultados de las investigaciones, y que quienes hayan actuado contra su hija reciban el castigo correspondiente por parte de las autoridades.

La madre de familia, quien se recupera de la salud, manifestó que no ha podido acercarse ni le han hablado de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

“Todavía no me informan nada, ahorita ando con suero, se me bajo la presión y tengo problemas con el corazón, entonces estoy en mi casa donde me están poniendo medicamento”, agregó la señora, quien está en espera de que llegue la justicia.

Fue a raíz del crimen que la salud de la señora Morales se vio afectada, por lo que actualmente lucha por recuperarse tras el golpe recibido por toda la familia desde aquel sábado 6 de junio, cuando Susy fue encontrada muerta.

Ese día fue cuando la policía atendió un reporte a través del número de emergencias en el que se señaló el posible suicidio de una mujer en un domicilio ubicado en la calle Mineral Josefina número 4729, según apuntaba de manera textual en primera instancia el comunicado inicial del caso.

Sin embargo, horas más tarde éste fue eliminado del sitio y posteriormente en una nueva versión ya no se incluía el término “suicidio”.

La autopsia arrojó que la mujer murió de asfixia por estrangulamiento, por lo que la autoridad corrigió la causa de muerte y abrió una investigación al respecto. Días después de lo ocurrido, familiares de “Susy” que pidieron mantener sus datos bajo reserva declararon que tienen evidencias de que tres hombres entraron a la fuerza a casa de Susy, los cuales presuntamente habrían participado en el asesinato, cometido frente a su pequeño hijo.

Dicha versión fue ampliamente difundida por allegados a la familia mediante redes sociales.