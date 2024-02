Espera UACh notificación de suspensiones en caso de alumnos amparados

La Universidad Autónoma de Chihuahua informó que se encuentran a la espera de notificaciones de los juzgados en torno a las suspensiones provisionales, definitivas o sentencias en el caso de los alumnos que interpusieron amparos para no pagar la inscripción a la Uach. Sin embargo hasta que no se cumplan con los procesos legales los universitarios mantienen un estatus de no inscritos al no haber completado los requisitos de inscripción.

Esto llevó a que el día de ayer varios de ellos acudieran a rectoría a solicitar que se les considerara como alumnos inscritos. La Uach enfatizó que busca darles certeza a los estudiantes y pidió utilizar los canales correspondientes.

Algunos de los alumnos quienes acudieron con su documento manifestaron que no cuentan con dicho estatus a pesar de que la UACh ha sido notificada sobre la condonación provisional del pago. Sin embargo la Universidad señaló que este no es el caso.

El representante de los alumnos, identificado como Luis Arrieta, quien dijo ser contador entabló diálogo con representantes legales de la Universidad, sin que se llegara a un acuerdo.

Se estima que son alrededor de mil 500 estudiantes en esta situación. Sin embargo, la Universidad manifestó a través de un comunicado oficial que buscan darles certeza y los alumnos son tratados como estudiantes de la Uach.

Representantes del área jurídica de la Universidad, señalaron que quienes interpusieron su juicio de amparo para no pagar inscripción, se encuentran sujetos a la obtención de una suspensión, ya sea provisional, definitiva o en su caso, una sentencia.

“Es importante destacar que todos los alumnos que obtuvieron una suspensión tienen los mismos derechos que aquellos estudiantes que cubrieron sus cuotas, sin embargo, la UACH cuenta con procesos administrativos, mismos que deben ser respetados para salvaguardar el patrimonio de la Institución”, puntualizó la Uach.

“Es por ello que la UACH cumplirá a partir de que los acuerdos queden debidamente notificados por los juzgados, y a partir de ese momento se realizaran los trámites correspondientes para que los alumnos regularicen su situación, mientras tanto, el Departamento Jurídico continuará recibiendo notificaciones de las instancias federales”, enfatizó la Universidad.

