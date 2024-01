Espera 'un milagro', familia de Alejandro

/ Lugar donde fue localizada la camioneta de Luis

Chihuahua.- “Actualización de la situación de Luis Alejandro: sigamos orando, por favor”, publicaron los familiares del joven desaparecido desde el 29 de diciembre del año pasado, luego de que fue conocida la detención de dos presuntos responsables de la desaparición.

“¡Un día a la vez, en la espera del milagro!”, dijeron en constantes publicaciones que no han parado desde el 30 de diciembre, cuando hicieron pública la denuncia y dieron a conocer el hallazgo de su camioneta abandonada, en un fraccionamiento al norte de la capital del estado.

Hasta ayer, sus familiares habían publicado 47 mensajes en la red social Facebook, desde el día 31 de diciembre, a 48 horas de su desaparición y luego de encontrar su camioneta en las afueras del fraccionamiento Provincia de Salerno.

“Curiosamente esta foto te la tomé un día como hoy, sábado, recién despertando y esperando a que tu Mamá nos hiciera los chilaquiles que tanto te gustan.

“Te amo hijo y no existe segundo que no esté pensando en ti y en las pláticas y abrazos que tenemos pendientes por estas más de 3 semanas, quiero abrazarte, sabes y no soltarte nunca, ni para ir al a la esquina. Gracias a todos y todas por leerme, por entender un poquito lo que pasa por mi corazón. Sus oraciones nos dan fuerza y Dios nos sostiene como familia. Les pido sólo un segundo de su día, para voltear al Cielo y Pedir porque Luis Alejandro esté bien y sea liberado”, escribió su padre, Marco Delgado, el fin de semana pasado.

“La oración es el arma maestra. Seríamos muy sabios si la usáramos más”, publicó unos días, así como citas bíblicas que hacen referencia a las formas de enfrentar las adversidades y el mal que otros ejercen contra las personas.

“En donde estés. Te pido solo 1 segundo. En 15 mins. Ora a Dios”, fue otra de las publicaciones al llegar el día 17 de la desaparición del joven. “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová. Salmos 40:1-3".

Las cadenas de oración por redes sociales y Whatsapp no han sido las únicas actividades organizadas en torno a Luis Alejandro, pues también han sido oraciones presenciales y diversos sectores sociales de Cuauhtémoc, donde tiene origen la familia de la víctima, también han mostrado su respaldo.

Las últimas publicaciones realizadas son entre el sábado, domingo y ayer, luego de que se hiciera pública por parte de la Fiscalía General del Estado, la detención de dos sospechosos de haber participado en su desaparición, pese a lo cual, sigue siendo desconocido el paradero de Luis Alejandro.