Esperan fin de amparo para proceder vs presunto abusador

La solicitud de un juicio de amparo he evitado que durante casi tres meses Víctor Manuel N. M., expresidente de la Asociación Estatal de Porristas y Animadores, vaya a prisión por la acusación de abuso sexual existentes desde octubre del año pasado.

Desde el 19 de abril del presente año, un magistrado determinó que el acusado debía estar en prisión preventiva, pero no ha pisado la cárcel gracias a la protección del Poder Judicial de la Federación.

El fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez, mencionó que solamente están a la espera de que sea resuelto el fondo del amparo, mientras el imputado permanecerá en prisión domiciliaria. Agregó que el recurso legal que evita que sea recluido debe resolverse en poco tiempo.

El 19 de abril, la Sala Séptima de lo Penal a cargo del magistrado Pablo González, determinó vincular a proceso por delito de violación contra una menor a Víctor Manuel N. quien en el 2018 habría cometido el delito agravado en dos ocasiones contra una joven que en ese momento tenía 16 años.

Esta vinculación se suma a una por abuso sexual contra otra menor, a quien el acusado habría realizado tocamientos de índole sexual aprovechando su cargo como presidente de la Asociación Estatal de Porristas y Animadores

El magistrado González indicó que el juzgador no aplicó los criterios con perspectiva de género y que debió haber sido más técnico en su ejercicio jurisdiccional. También expuso que la víctima recibió presiones de parte del inculpado para que accediera a tener relaciones con él. Los actos constitutivos de un posible delito fueron cometidos entre marzo y abril, así como en mayo del 2018.

A pesar de que en la primera vinculación no recibió la medida cautelar de presión domiciliaria, ya que el juez en ese momento señaló que no había un riesgo para la presunta víctima, a raíz de la nueva vinculación, la Fiscalía pidió audiencia judicial para solicitar el cambio de medida, pero debido al proceso de juicio de ampao no fue posible.