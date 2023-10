Esperó 51 meses para sepultar a su hijo

Chihuahua, Chih.- Tras una espera de 51 meses, René Muruato logró por fin sepultar a su hijo y recuperar con ello un poco de la calma perdida desde la desaparición de Ever Iván, ocurrida el 1 de julio de 2019. La aridez de la pérdida y el ondulante sentimiento de orfandad, sin embargo, continuarán de manera indefinida porque en casa siempre habrá un plato servido esperando en la mesa, una habitación con la cama dispuesta y un banco vacío.

Ever no volverá, pero ahora su familia tiene un sitio al cual ir a visitarlo y por qué no, entablar esa plática que se quedó pendiente entre padre e hijo, el mismo día en que la mano asesina lo alcanzó.

El martes 10 de octubre de 2023 concluyó el novenario posterior al funeral del joven, cuyos restos mortales fueron entregados por la autoridad el pasado viernes 29 de septiembre luego de múltiples pruebas periciales practicadas, revisión de material e indicios que apuntaban hacia Ever, quien fue localizado en el interior del tiro de mina de Santa Eulalia, junto a decenas de restos óseos pertenecientes a otras personas.

En junio de 2022, casi tres años después de la desaparición de Ever, el entonces fiscal Roberto Fierro anunció la clausura del lugar, posterior a la conclusión de labores de extracción de restos humanos faltantes y materiales de otro tipo, tan diversos que incluían hasta autopartes.

El tiro de mina hoy está sellado y en su interior quedó el secreto del sufrimiento ocasionado a muchas familias.

En entrevista para El Diario, René Muruato, padre del joven, confirmó el cierre del lugar tras 5 incursiones que dieron como resultado la recuperación no sólo de su hijo sino de otras víctimas.

“Ya no había más que sacar, el tiro de mina se selló. Nos dieron la opción de retirar los restos y aceptamos. Fueron 51 meses, cómo olvidarlo. Día a día los contábamos. La entrega nos ha dado cierta tranquilidad porque ya sabemos dónde está, podemos ir a platicar con él, terminamos el novenario y de alguna forma concluye el proceso”, indicó.

En julio de 2019, Ever Iván tenía 26 años, le faltaba un par de días para celebrar su cumpleaños número 27. Igual que esa celebración, otras cosas se quedaron pendientes como una charla con su padre a quien quería contarle algo que lo inquietaba.

“Se quedaron muchas cosas pendientes de decir, de platicar con él. El último día que lo vi íbamos a platicar porque él traía muchas inquietudes de hablar conmigo. No era un muchacho problemático, era alegre, servicial hasta que conoció a la prima de Omar, que no era el perfil de las novias que él tenía. Mi esposa me dijo varias veces que él no estaba a gusto, pero que se sentía comprometido con ella de alguna manera. Sí me dijo que quería platicar conmigo y esa plática se quedó pendiente”.

El camino transitado durante este tiempo ha sido rudo ya que, según el entrevistado, en diversos momentos de la pasada administración tuvieron que luchar contra una autoridad apática, agresiva y falsa.

“Fueron puras mentiras con Peniche y Juanita la de homicidios. Se inventaron puras atrocidades. Las cosas cambiaron ahora, tanto con el exfiscal Fierro como con Jáuregui y eso nos dio tranquilidad porque nos mostraron todo el proceso, vimos las mesas con la infinidad de restos que había allí de todas las personas localizadas en la mina. No había ya ninguna duda, nos explicaron. Ahora que nos entregaron el cuerpo, los piecitos me los entregaron embalados en una bolsa porque estaban chicos y con tejido blando. Allí fue donde se aclararon todas las dudas”.

Acorde a la narración de Muruato, sumaron cinco las veces que ingresaron a la mina de donde extrajeron más de dos mil restos.

“La última sí estuvo muy pesada. Llevaron equipo muy sofisticado, metieron tambos para sacar material y limpiar. Trajeron personal de fuera, capacitaron gente, sacaron alrededor de 2 mil 400 restos. Es muy impresionante ver los restos, pero se acostumbra uno. Nos mostraron todo y allí salió un anillo y una cadena de mi hijo, credenciales de elector de otras personas. Ya no nos ocultaron nada. Luego se hizo el cotejo con las muestras de ADN que tomaron desde el inicio y con eso se confirmó. La investigación continúa”.

El diminuto trozo de paz que la familia Muruato Lozoya ha conseguido al despedir a Ever frente a una cruz donde yace su nombre, se empaña con la imposibilidad de cumplimentar esas cosas pendientes que quedaron, pero a pesar de todo René dice con seguridad que, de tener la oportunidad no cuestionaría nada a su hijo porque está convencido de que era una buena persona.

“Si pudiera hablar de nuevo con él no lo cuestionaría. Aunque tanto tiempo sin verlo sería una impresión que quizá yo no podría aguantar. En el funeral estuve muy mal y una plática con él sería lo más bonito que podría pasarnos. Era mi hijo, sigue siendo mi hijo, y le extendería la mano hasta el final”.

La pérdida del joven, a quien describe como alguien que no hacía distinciones de ningún tipo y siempre pedía fijarse en el corazón de la gente no en las apariencias, le dejó a su padre experiencia, aprendizaje y temor.

“Esto me ha hecho más sensible, temeroso de salir a la calle y con lo que vivimos diario es casi una psicosis. Mi esposa lo vive, ella ha incrementado sus medidas de seguridad. La vida nos ha cambiado totalmente, hasta en las reuniones con la familia, cuando van los sobrinos, siente uno que falta algo que siempre está contigo, algo indispensable”.

La diferencia aquí, dice, es que no es un objeto lo que falta, es un hijo. Es la ausencia en la mesa, la silla vacía, las fotos que hablan de él, de su vida.

“Los psicólogos me han dicho que es malo tener sus cosas, pero a veces eso le cura a uno el corazón”.

Tras la desaparición de Ever, la familia encontró un huarache en el vehículo abandonado, mismo que finalmente fue depositado en la tumba junto a su cuerpo.

“Se fue vestido, con su rosario, una carta que le escribió su nieta y le pusimos su otro huarache”.

Cuatro meses después de desaparecidos, la FGE a cargo de César Peniche pretendía entregar un “hueso pelón’ a familiares

Ever Iván Muruato Lozoya fue visto por última vez el 1 de julio de 2019 en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Mina Zapori del fraccionamiento Dumas, en el norte de la ciudad. Luego de eso la tierra se lo “tragó”.

Cuatro meses y medio después, en noviembre de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado –FGE– informó a los padres que lo habían localizado muerto en un tiro de mina de Santa Eulalia, junto a otro joven de nombre Adrián Aldaz. Estaban en el mismo sitio donde se halló el cuerpo de Ivannia Perea y José Antonio Maldonado, uno de los dos jóvenes desaparecidos en la colonia Desarrollo Urbano, así como restos óseos diversos que sumaban, en ese momento, por lo menos 9 cuerpos.

Sin embargo, en el caso de los dos jóvenes no había un cuerpo que mostrar a la familia para sostener dicho hallazgo, ya que la autoridad quería entregarle dos pedazos de hueso de un tamaño no mayor a los 15 centímetros, asegurando que uno era parte de la pierna de Adrián y el otro, del brazo de Ever.

En enero de 2020, los padres de las víctimas indicaron que dichos restos óseos estaban “viejos y pelones”, es decir, sin ninguna clase de tejido ni característica ósea humana, por lo que decidieron no aceptar la versión de la Fiscalía que aseguró había cotejado el ADN y los pedazos de hueso pertenecían a los dos hombres.

No estaban conformes con las afirmaciones de la dependencia por lo que decidieron rechazar los restos que pretendían entregarles debido a que la autoridad se negó a mostrar la ropa, zapatos y otros objetos que fueron localizados en la referida fosa clandestina.

Esta decisión les costó el “regaño” por parte de la Fiscalía.

Según el reporte oficial de ausencia o extravío con número único de caso 19-2019-0015045, interpuesto por la madre de Adrián Omar el 2 de julio de 2019, la desaparición de los jóvenes tuvo una diferencia de 14 días con el caso de Antonio Mendoza y Antonio Maldonado –las víctimas de la Desarrollo Urbano ocurrido el 15 de julio– y días antes que Ivannia y su padre registrado el 25 de ese mes en Jardines Universidad.

El teléfono celular de Ever Iván Muruato Lozoya estuvo activo hasta la madrugada del 3 de julio de 2019 y fue a partir de las 4:00 horas de ese día cuando las llamadas empezaron a desviarse directo al buzón.

Lo anterior se desprende de la declaración emitida por Jennifer, la entonces pareja sentimental de Muruato, y que yace en el reporte oficial de extravío con el número antes indicado (19-2019-0015045) fechado el 5 de julio de 2019.

Según la declarante, alrededor de las 19:00 horas del martes 2 de julio Ever la llevó a casa de su madre de donde la recogería más tarde. A las 20:30 horas comenzó a llamarle, pero nunca le respondió.

Asimismo, el reporte establecía que el jueves 4 de julio la declarante acudió a casa de un primo quien le dijo que un amigo de Ever aseguró que los ahora occisos habían estado en casa de un amigo, de donde se marcharon juntos. Más tarde, Ever llamó al amigo indicándole que un vehículo en el cual iban dos hombres y una mujer, todos con cachucha negra, los seguía.

A decir de sus familiares, Ever nunca antes había estado fuera de su casa por gusto u otra razón.