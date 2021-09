'Espero que se haga justicia por ti'; despiden a Keyla

Chihuahua.- Las redes sociales han sido la vía por la cual decenas de personas se han despedido de Keyla Morales, joven de 25 que fue localizada con huellas de estrangulamiento en un terreno de la colonia Vida Digna. La muerte de la joven causó conmoción entre sus amigos, así como tristeza, ya que la calificaron como una persona alegre, quien con su ausencia deja un vacío en muchas personas.

“Mi nena, no puedo creer que te me fueras de esa manera dejando un vacío en muchas personas… hace días te vi y jamás pensé que sería el último día… gracias por cada momento que pasamos esas pedas, risas, bailes, consejos etc. Espero se haga justicia por ti”, se puede leer en uno de los comentarios de despedida.

Keyla se había desempañado como modelo, además de que gustaba de “subir” videos a través de una popular plataforma, en donde fue publicado un homenaje a su vida. “Me harás falta, Dios le de fuerzas a tu familia para soportar este dolor que dejas”, dice en otro mensaje.

La manera en la que a Keyla le fue quitada la vida también fue motivo de menciones, ya que destacaron que alguien como ella no merecía ese final. “Descansa en paz mi nena, y Dios te tenga en su santa gloria. Ahora eres un angelito más del cielo que no merecía irse de esa manera… Te amo mi niña”, está escrito en como parte de los mensajes.