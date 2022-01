Esposa de ex CEO de Aras compró terrenos con valor de 14 mdp

Chihuahua.- Flor Edith Salazar Rojas, esposa del ex Ceo de “Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V.”, Armando Gutiérrez Rosas inscribió seis días después de que su marido vendió todas sus acciones de la referida empresa actualmente envuelta en un escándalo financiero, la compra de tres propiedades en el fraccionamiento Pedregal de Alba por un monto de 10 millones 745 mil 871 pesos.

Documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad (RPP) del estado de Chihuahua, indican que la también directora ejecutiva de Aras, ya anteriormente en el mes de octubre de 2020 había adquirido una propiedad en esa misma zona de alta plusvalía, específicamente un terreno de 604 metros cuadrados, por un monto de 3 millones 326 mil 290 pesos.

Es decir, en menos de siete meses adquirió los derechos de propiedad e inscribió en el RPP cuatro terrenos con un valor total de 14 millones 072 mil 161 pesos.

Fue el 6 de abril de 2021 cuando Armando Gutiérrez Rosas, protocolizó ante la Notaría Pública número tres de la ciudad de Chihuahua, la venta de todas sus acciones, quedando fuera como socio de la citada empresa, cinco meses antes de que se destapara el problema financiero de falta de entrega de rendimientos y capitales a miles de inversores chihuahuenses.

Empero fue el 12 de abril, seis días después, cuando su esposa Flor Edith Salazar Rojas inscribió ante el Registro Público de la Propiedad la compra simple de tres terrenos a su nombre.

Uno de ellos bajo la clave catastral número 252-121-056 de 642.10 metros cuadrados, ubicado en el lote 57 manzana 1 a la inmobiliaria de Tomas Valles Vivar S.A. de C.V. por un valor de 3 millones 531 mil 50 pesos.

De igual manera ese mismo día inscribió en el RPP otro terreno de 618.87 metros cuadrados, lote 58 manzana 1, es decir contiguo, con clave catastral 252-121-058 por un monto de 3 millones 603 mil 842 pesos.

La esposa del ex CEO de Aras, Flor Edith Salazar formalizó la compra de un tercer terreno ubicado en la manzana 1 lote 57 en el mismo fraccionamiento, también contiguo pero 620.10 metros cuadrados con la clave catastral 252-121-057 por un valor comercial de 3 millones 610 mil 479 pesos.

Según los registros de la Propiedad y del Notariado de Chihuahua, la misma mujer, quien borró todas sus redes sociales personales, ya había adquirido el 30 de octubre de 2020 el 100 por ciento de los derechos de un terreno de 604.70 metros cuadrados en esa misma zona, es decir en la manzana 1 del Lote 59 del fraccionamiento Pedregal de Alba, con clave catastral 252-121-059 por un valor comercial de 3 millones 326 mil 290 pesos.

Actualmente en esos cuatro terrenos se edifican residencias de alta valor.

Flor Edith Salazar Rojas en los trámites notariales y ante el RPP en los contratos de compra puso como dirección un domicilio ubicado en la calle Cristobal Virues número 15103 en la colonia Ponce de León al norte de la ciudad de Chihuahua.

El Diario pudo constatar la existencia de dicho domicilio con un portón negro y acabados de piedra, en donde se pudo observar en el exterior un vehículo de reciente modelo estacionado con número de placas EPB7312 con el signo de pesos.

Llama la atención que en los registros del RPP no aparecen propiedades inscritas a nombre del ex CEO de Aras Investmen Business Group, Armando Gutiérrez Rosas quien cumple más de un mes de no aparecer en el escenario público, luego de que se intensificaran las demandas por fraude y civiles ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo en el caso de Flor Edith Salazar Rojas en los contratos de compra dijo ser Contador Público de profesión y estableció que su estado civil era de “soltera” en la adquisición de las cuatro propiedades.

Sin embargo se pudo obtener imágenes en redes sociales –antes de que fueran borradas en Facebook las cuentas- donde aparece Flor Edith con Armando Gutiérrez en actitud cariñosa.