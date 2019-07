Esposa de exministerial denuncia amenazas

Chihuahua.- La viuda del exministerial Leopoldo Soto, asesinado durante una detención por policías municipales dentro de su domicilio, señaló que a lo largo del proceso por la búsqueda de justicia ante el homicidio de su marido ha recibido constantes llamadas de amenazas anónimas.

“Ya deja de moverle o te va a ir mal”, son algunas de las amenazas; sin embargo, éstas no la han detenido para continuar con las denuncias de justicia para los implicados en el crimen.

“Luego de tener entrevistas al rato me llaman y me dicen que ya me van a “estar poniendo la cazadora”, que me iban a parar en seco que dejara de moverle porque de todos modos no iba a conseguir nada”, comentó.

No obstante considera que se trata sólo de mensajes que buscan amedrentarla, lo que no han conseguido pues a pesar de todo consideró que “si te van a hacer algo ni te avisan.

"Con esta llamada yo pienso que es un individuo de ellos”, detalló. Hasta el momento, el proceso continúa detenido pues no se han girado nuevas órdenes de aprehensión contra los implicados, quienes siguen trabajando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo que Jenny reprueba al señalar que se trata de personas que no están capacitadas para manejar detenciones y que normalizan y ven como una constante la brutalidad policiaca, las típicas “calentaditas” y la costumbre de golpear a los detenidos.

Dada su relación con el exministerial Leopoldo Soto, Jenny conoció a algunos agentes de distintas corporaciones e incluso recordó que un familiar suyo, primo, también participó durante la detención. La mayoría la desalienta a seguir con su búsqueda de justicia, pues le señalan que los policías están seguros de que no van a pisar la cárcel a pesar de que mediante el examen forense se comprobó que Soto fue asesinado esa misma noche y ellos presenciaron el crimen.