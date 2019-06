Esposa e hijo de enfermero también participaron en masacre de familia Romero

Chihuahua.- El enfermero Jorge Alberto C. A., su esposa y su hijo, a quienes se les ejecutó una orden de aprehensión por este caso, son presuntos responsables del multihomicidio de la Familia Romero. Los dos ultimos fueron detenidos en esta ciudad y en unas horas más el Ministerio Público habrá de de presentarlos antes un juez local donde se les imputarán los cargos de homicidio agravado.





De acuerdo al fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, las ordenes de aprehensión se desprenden de un arduo proceso de investigación a cargo de la Unidad de Homicidios, derivado de la masacre de los 5 integrantes de la familia que ocurrió el primero de julio del año pasado.





Jiménez no reveló los nombres de los detenidos, pero fuentes del interior de la dependencia confirmaron que se trata de su esposa Lizeth C. y el hijo de ambos. Tras el asesinato, versiones que circularon después del arresto del enfermero Jorge Alberto C. referían la presunta participación de la esposa, quien habría tenido conocimiento de los tratos ilícitos que su marido realizaba.





La Fiscalía Centro ejecutó la orden contra el enfermero en el Cereso uno, lugar en el que Jorge Alberto C. A. se encuentra recluido por su presunta responsabilidad en el homicidio de una empleada del IMSS, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



El sujeto ofreció conseguir un riñón para Daniel Romero Vega –asesinado el pasado 30 de junio junto con su familia, y por lo cual le habrían entregado 500 mil pesos, según lo que establece la carpeta de investigación 19-2018-15956, establece según declaración de un testigo protegido, que la familia asesinada conoció a Jorge Alberto el 7 de junio del 2018 y que este les había vendido un riñón para el señor Romero Vega, quien enfrentaba problemas renales y hepáticos.



Para esto, la familia entregó a la persona señalada la cantidad de 500 mil pesos por lo que, ante el incumplimiento de Jorge Alberto, se habían generado problemas y la familia había puesto un ultimátum.



El 29 de junio del 2018, Jorge Alberto C. A. citó en el domicilio a los 5 integrantes de la familia asesinada a efectos de concretar lo del trasplante de riñón, pero en realidad había planeado el multi homicidio que se registró ese mismo día en el domicilio señalado con el numeral 9714 de la calle Universidad de Nayarit de la colonia Lomas Universidad.



Las víctimas fueron identificadas como María Romero Armendáriz, Ricardo Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza.



En la escsena fueron localizados 20 casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros y 17 fragmentos metálicos.