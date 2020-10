'Esposo de Susy sería el responsable de su muerte'

Chihuahua.- A poco más de tes meses de haber quedado en libertad, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) sostiene que Oswaldo N., es el responsable del asesinato de Susana Margarita Saláis Morales, hechos ocurridos a finales de junio.

La fiscal Wendy Chávez, informó que, están a la espera de que se resuelvan los recursos legales presentados por la liberación del imputado y es un proceso que podría llevar varios meses más.

Fue el sábado 6 de junio, cuando “Susy” fue asesinada al interior de su domicilio ubicado en la colonia Los Minerales al norte de la ciudad, en donde de acuerdo con el reporte pericial, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Luego de que el caso se diera a conocer, trascendió que se había tratado de un suicidio, pero luego las investigaciones arrojaron la posible comisión de un delito y se logró la detención de Oswaldo N., esposo de Susy como el presunto responsable de los hechos.

Sin embargo, un juez de control determinó no vincular a proceso al implicado, al considerar que no existía evidencia suficiente en su contra y tampoco tomó en cuenta algunas de las pruebas que se presentaron, razón por la que la FEM presentó un recurso de inconformidad para revertir el fallo, mismo que aún no se resuelve.

La fiscal dijo que el recurso de apelación que interpusieron en el Tribunal Superior de Justicia por la no vinculación de Oswaldo “N”, esposo de Susy y principal sospechoso del asesinato, aún no se resuelve ni tienen fecha para recibir una respuesta.

Comentó que en la FEM llevan asuntos cuyas apelaciones han durado años, pero esperan que este no sea el caso, porque el tema impactó de manera directa la opinión pública.

