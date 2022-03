Estado a favor de defensa de la vida

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que el aborto no es visto como una solución a situaciones que enfrentan las mujeres que deben tomar esa decisión, por lo que la administración estatal tiene la postura de promover el respeto a la vida, esto con relación a la iniciativa que sería presentada ayer en el pleno del Congreso del Estado para reformar el Código Penal Estatal para despenalizar la interrupción del embarazo durante los primeras semanas de gestación.

Jáuregui, declaró que esta administración no apoya las iniciativas que estén orientadas a promover el aborto, y agregó que sería extraño que este Gobierno se pronuncie de manera diferente, ya que se promueven acciones a favor de la vida. Mencionó que no es con acciones que promueven el aborto la manera en que se van a solucionar otros problemas

“Yo creo que la línea que del Gobierno del Estado en esa materia es absolutamente predecible, este gobierno ha apostado siempre a la vida, no creemos que mediante ese tipo de iniciativas siquiera se soluciones el problema. Yo entiendo que es un drama para cualquier mujer hacer eso y no hablo de que estén a favor o en contra del aborto, yo no creo que haya nadie a favor del aborto”, indicó.

Apuntó que es importante conservar la legislación porque de alguna manera es orientadora de la población y que Chihuahua debe mantenerse como un Estado que defiende la vida incluso desde antes de la concepción. “No debe existir pena por los principios o valores que defiende el Estado… Chihuahua va en la ruta correcta respecto a la defensa de la vida”, concluyó.