Estado no atenderá recomendación de la CNDH por Ávalos: Mesta

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, Fernando Mesta, declaró que no será atendida la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reubicar a los habitantes del fraccionamiento Rinconada Los Nogales, el cual se ve afectado por la contaminación de la planta de Ávalos, debido a que existe un proceso legal en curso, lo que imposibilita a la instancia estatal de atender esta resolución del organismo derechohumanista.

Indicó que se tienen que seguir con los estudios, además de que está en avances en el proyecto de la remedición de la zona.

La CNDH presentó la Recomendación 91/2019 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, por la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos”, así como la construcción del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales, en Chihuahua capital, La recomendación se basó en la información del sexto visitador general, Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien acreditó las afectaciones derivadas de la falta de manejo adecuado y disposición final de los residuos minero-metalúrgicos de la Planta de Ávalos, en el que se llevaron a cabo operaciones de refinación y concentración de diversos minerales, entre ellos plomo y zinc, cuyos predios fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2004.

El documento especifica que tanto el Municipio, como el Gobierno del Estado, deberán presentar una estrategia de reubicación. Sobre este tema el secretario general expuso que no se aceptó al recomendación, debido que hacerlo afectaría el proceso legal que está en curso. “No se han resuelto los temas judicialmente para determinar la causa… mientras no tengamos la resolución, no hay un sustento”, expuso.

Apuntó que una vez que se resuelva el tema legal podría darse la aceptación, pero por ahora no es posible. “Habría que ver cómo se resuelve en los tribunales… hay que saber los efectos”, expuso. Concluyó que el objetivo no es deslindarse del tema, ya que incluso hay en proceso un proyecto de remediación de la zona.

