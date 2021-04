Estado no fabricó pruebas: Fernando Mesta

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- “El gobierno del estado no fabricó pruebas en contra de nadie y no inventó delitos”, afirmó el secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta Soulé a través de su cuenta de Twitter luego de que el jueves un juez de control vinculó a proceso penal a María Eugenia C. G., Rodrigo D. R., y María A. S., por el delito de cohecho pasivo.

Ayer, el funcionario posteó en su red social el siguiente mensaje: “Sólo puedo decir que yo sí tengo la conciencia tranquila. Ni yo, ni nadie en el Gobierno del Estado fabricamos las pruebas ni los hechos que valoró el juez que resolvió la vinculación. Ni recibí dinero de Duarte, ni simulé contratos, ni me pagaron remodelaciones de la casa”. (Sic.)

Esto debido a que, la candidata del PAN, María Eugenia C. G., en su mensaje posterior a la vinculación a proceso, denunciara que se trata de una persecución política en su contra por parte del gobernador Javier Corral Jurado, así como el secretario de gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, quienes han utilizado las instituciones del estado para atacarla.

El funcionario aseguró que, las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia de vinculación son legítimas, tan es así que, el propio juez validó las copias de los recibos que se entregaron como parte de la entrega de dinero público a los imputados.