Estafa Actinver a inversionistas con más de 200 mdp

Inversionistas chihuahuenses del grupo financiero Actinver fueron estafados por el que fuera director de la institución en el estado, Gonzalo Luis F.A, por lo que presentaron denuncias ante la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República, dado que presumen una afectación superior a los 200 millones de pesos.

El abogado Federico Basauri, representante de uno de los afectados, aseguró que la institución financiera actuó de forma negligente en la supervisión de su directivo y a la fecha se niega a reintegrar los recursos robados o condiciona el reintegro a sus inversionistas.

Consideró sistemático el actuar de Actinver, debido a que fraudes similares han ocurrido en Torreón en el 2015 y en Puebla en 2018, sin que el grupo que opera un banco y una casa de bolsa con la misma denominación, actúe de forma responsable para proteger a sus clientes.

A nombre del señor Manuel Araujo, afectado por Actinver en el manejo de sus cuentas, Basauri presentó el 24 de junio pasado la denuncia penal correspondiente en la FGR en la Ciudad de México, además de que, informó, prepara los recursos por las vías mercantil y civil con las que pretende reclamar la reparación de los daños.

La denuncia presentada, dijo, se limita al caso particular de Araujo, que es diferente a otros que también fueron estafados, sin embargo señaló que el modo de operar es similar, dado que hubo engaño y dolo de parte del presunto responsable, así como negligencia de parte de la institución que debe supervisarlo como marcan las disposiciones legales.

Basauri dijo conocer otros casos, sin representarlos legalmente ni tener la estimación de cuántos afectados son, pero que en todos coincide la forma de operar por parte del acusado y de la institución financiera nacional.

Para conocer una postura oficial de Actinver, El Diario buscó a su representante en Chihuahua, identificado como Julio Baca, pero no respondió a las llamadas ni a la búsqueda en sus oficinas del periférico De la Juventud.

Movió millones entre cuentas propias y de afectados

Hasta el pasado abril de 2021, de acuerdo a la denuncia presentada, Gonzalo Luis F.A., directivo de Actinver, estuvo al frente de la representación local de la casa de bolsa, pero a finales del mes dejó de contestar llamadas y de presentarse en su oficina a laborar.

La empresa no informó de esta situación a sus clientes, sino que fueron los propios afectados los que, al no tener respuesta de Gonzalo Luis, acudieron directamente a la sucursal a solicitar estados de cuenta, llevándose la sorpresa de que no tenían dinero ahorrado o invertido o tenían menos del que les habían presentado en anteriores estados de cuenta que resultaron apócrifos.

De acuerdo con Carlos Araujo, hijo del señor Manuel Araujo, Gonzalo Luis se aprovechó de que conocía a los afectados o tenía algún tipo de relación con ellos para generar confianza e invitarlos a invertir, ofreciéndoles rendimientos atractivos.

En el caso de Araujo como en otros, Gonzalo Luis les llevaba personalmente o les enviaba estados de cuenta impresos, con los movimientos del mes normales en apariencia, mientras hacía depósitos y transacciones entre cuentas de los afectados sin su autorización.

“Falsificaba los estados de cuenta e incluso se habla de que también falsificó firmas en algunos casos”, explicó Araujo, quien dijo que su padre tenía su dinero invertido en Actinver desde 2014 y por lo que han investigado, los movimientos irregulares comenzaron en 2015 y se intensificaron a partir de 2017.

Un peritaje realizado a solicitud de la familia Araujo y su abogado, arrojó que los movimientos en la cuenta que no eran enterados ni autorizados por el titular, terminaron en cuentas de ahorro de Gonzalo Luis o en tarjetas de crédito de las que no se ha podido obtener el nombre del beneficiario, pero se presume que es el mismo exdirectivo de Actinver.

Esa forma de operar de la que se acusa al exdirectivo, también se repitió con otras personas, cuyo perfil era de gente entrada en años que no manejan tecnologías ni aplicaciones digitales, a las que el presunto responsable conocía, les ofrecía planes de inversión en instrumentos de renta variable y les falseaba la entrega de información.

Incluso les transfería en ocasiones algunos rendimientos, por lo que no generaba dudas sobre su actuación, de tal forma que sólo se dieron cuenta hasta que dejó de responder llamadas y desaparecer de la ciudad de Chihuahua.

Ejecutivo certificado por la Comisión Bancaria

Según la denuncia presentada en la FGR, Gonzalo Luis contaba con autorización para operar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el oficio DGAJB-3114 del 4 de enero de 2012 emitido por dicha autoridad.

Con esa certificación laboró en el grupo financiero Actinver, que tiene autorización para operar como banco y también para la actividad bursátil.

Los registros asentados en la denuncia de la que tiene conocimiento señalan que entregaba estados de cuenta ficticios a los inversionistas, mientras triangulaba operaciones para sacar recursos, ya fuera de capital o de rendimientos, a sus cuentas personales.

Para hacer esto, Gonzalo Luis debió burlar los sistemas de control y supervisión de Actinver, dado que dichos movimientos, instrucciones de inversión, retiros, depósitos y demás operaciones, no contaban con autorización verbal y menos por escrito, como debieron hacerse de acuerdo a los contratos del propio grupo financiero y lo establecido en las leyes que regulan la actividad.

Después de finales de abril, conforme los clientes se fueron dando cuenta de la estafa sin que les avisara Actinver a los afectados, la empresa comenzó a citar a los defraudados con el fin de conocer apenas el modo de operar de su exdirectivo, aseguró el abogado Basauri.

Ante los reclamos, la empresa buscó negociaciones con los afectados, y no se tiene registro de cuántos habrán llegado a acuerdos.

Ese no es el caso del señor Manuel Araujo, comentó el abogado, debido a que la afectación fue más allá de su patrimonio, debido a que su cuenta se utilizó por Gonzalo Luis para diversas transacciones que le provocaron un daño mayor a la pérdida de sus ahorros, como los problemas fiscales a los que fue expuesto con el uso de sus datos e información privada.

Actinver pretende que no se ventile públicamente la estafa

Para el abogado Basauri, Actinver pretende que el caso de fraude no se ventile públicamente, debido a que eso genera incertidumbre entre el público inversionista, que por razones obvias no tendrá confianza en la operación del banco y casa de bolsa.

Además, dijo, pretende mantener oculto el caso para no enterar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene facultades para intervenir el banco y revisar su forma de operación, lo que resulta importante hacerlo, dado el riesgo en el que se encuentran miles de sus clientes.

También pretende la empresa ocultar el problema en Chihuahua, porque podrá acreditarse ante la autoridad reguladora la reincidencia por parte de Actinver, que ha actuado de forma negligente en las denuncias presentadas por los fraudes tanto aquí como en las ciudades de Torreón y Puebla.

Por ello, dijo Basauri, con los clientes con los que ha llegado a acuerdos Actinver, los ha sujetado a contratos que obligan a los afectados a mantener un porcentaje de su dinero en la institución y sólo les reintegra una parte de lo perdido.

Dijo tener conocimiento de casos en los que Actinver ha devuelto parte de los recursos robados, a condición de mantener la otra parte invertida en el banco o la casa de bolsa por dos años o más, lo que también resulta lesivo para los afectados.

Además los obliga a guardar confidencialidad del acuerdo, como parte de la estrategia para impedir que el fraude y robo se conozca por la opinión pública.

También ha sacado ganancias Actinver por sus fraudes

En enero de 2018, fue detenido en Puebla un directivo de Actinver identificado como Luis Sigifredo O.T., acusado de fraude por más de 250 millones de pesos.

De acuerdo al portal www.municipiospuebla.mx, la detención se dio por parte de la Fiscalía General de la República, luego de que el exdirectivo estuviera prófugo desde 2015, cuando se comenzaron a realizar fraudes diversos contra empresarios que tenían su dinero invertido en la institución.

El modus operandi documentado en este caso era diferente, pues el acusado y otros recibían dinero en efectivo con el que invertirían en instrumentos diversos a través de Actinver, lo que no ocurrió en Chihuahua, dado que en este caso se manipulaban directamente las cuentas que los afectados tenían en el banco y casa de bolsa.

En noviembre de 2015, por otra parte, en Torreón, Coahuila, también se denunciaron a directivos de Actinver involucrados en otro caso de fraude y robo, igual que en el año 2003, cuando aún no operaba como banco.

Por estos antecedentes, dijo Federico Basauri, podría acreditarse la reincidencia de la institución, que no ha respondido por la falta de controles y de supervisión para evitar que estos casos hubieran ocurrido.

Pero además, señaló, en el caso de Chihuahua Actinver también se benefició con el cobro de comisiones sobre el manejo de las cuentas y las ganancias de las inversiones, sin hacerse responsable ante los clientes por lo ocurrido.

Por este motivo, la denuncia presentada está dirigida a Actinver Casa de Bolsa, Actinver Banco y Gonzalo Luis F.A., así como contra quien resulte responsable.