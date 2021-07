Estamos trabajando con las uñas en el ICHmujeres: Saldaña

Chihuahua.- “En el Instituto Chihuahuense de las mujeres estamos trabajando casi con las uñas, con muy bajo presupuesto, con sueldos muy bajos, con muy poco personal”, aseguró la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña Lobera.

Saldaña Lobera, urgió a que los diputados del Congreso del Estado para que se pongan a trabajar para fortalecer al Instituto Chihuahuense de las mujeres, ya que desde los tiempos de Duarte el presupuesto ha ido en reducción constante y en cambio la violencia en aumento al grado de rebasar con claridad los esfuerzos gubernamentales de prevención y erradicación.

Buscan que el presupuesto, por ley, ya no se reduzcan los presupuestos y si no se logra que sean progresivos, mínimo que no les quiten

Las limitaciones presupuestales que sufre el Instituto datan de 2011, y en el 2021 se cumple una década de operación sin los recursos suficientes para el reto que representa el fin último del Ichmujeres.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas al Congreso del Estado, en diez años se destinaron sólo 43 millones 564 mil pesos para la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, de los cuales 22 millones 978 mil pesos corresponden al de Juárez y 20 mil 586 al de la capital del estado.

“Buscamos que el presupuesto por ley ya no se reduzca, y ya de perdido si no se logra que sean progresivos, que de perdido no se reduzcan”, insistió la funcionaria.

En 2021 se destinaron 58 millones para la operación total del Ichmujeres, presupuesto mucho menor a los 78 millones de 2020, los 72 millones de 2018 y los 64 millones de 2014, tan sólo por citar ejemplos.

Otra de las peticiones del Poder Ejecutivo a través de una iniciativa de ley presentada el 23 de abril de 2021, consiste en convertir al Instituto en la Secretaría de la Mujer, tal como existe en esquemas gubernamentales de otros estados como Oaxaca y otras entidades, sin embargo, según la funcionaria este punto quedaría pendiente por los tiempos de la legislación actual próxima a concluir.