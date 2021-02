'Estancado caso Susy por no ser emblemático para el Estado'

Chihuahua.- Norma Ledezma, dirigente de la agrupación Justicia para Nuestras Hijas y representante jurídica de la familia de Susana Saláis, explicó que el poder judicial no ha dado respuesta a la apelación de la no vinculación a proceso en contra de quien fuera la pareja sentimental de la joven localizada sin vida en su domicilio en la colonia los minerales.

Hizo mención en que al no ser un caso emblemático para el gobierno del estado o una acusación contra exfuncionarios acusados de corrupción, el poder judicial lo ha dejado pasar como decenas de casos más que no han sido resueltos por sus respectivos magistrados.

"El poder judicial así es porque no es de los casos que representan... de los casos emblemáticos de Justicia para Chihuahua, si fuese así ya ve que le dan más seguimiento, pero no, es un caso más y no ha resuelto el magistrado", declaró vía telefónica.

Norma Ledezma comentó que de acuerdo a la última información que les proporcionaron por parte del Poder Judicial, el magistrado en turno ya estaba en el estudio del caso, por lo que esperan que a la brevedad se pueda remontar por parte de un juez.

"El caso, recordemos que la acción judicial por parte del tribunal al no vincularlo (al presunto culpable) se apeló, el caso se apeló, entonces estamos en esa respuesta, el tribunal es el que tarda", comentó.

Respecto al caso de Susy, Norma Ledezma comentó que algunas de las pruebas que se desestimaron por parte de una juez de control, para no vincular a proceso al esposo de la víctima, fue que no era posible que este último estuviera en dos sitios distintos, que en este caso serían la vivienda de la joven y que él laboraba como Uber.

Susana Saláis Morales fue localizada sin vida durante la tarde del sábado 6 de junio del 2020 por su esposo Oswaldo M.H., quien semanas después fue puesto bajo arresto y a disposición de un juez de control como presunto responsable de la joven madre, para que días después, la juez de control decidiera no vincularlo a proceso por no encontrar pruebas sólidas para vincularlo a proceso.