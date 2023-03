Este año estará resuelta falta de agua en Aquiles Serdán: Mata

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, declaró que este año quedará resuelto el problema de la falta de agua en las comunidades de Aquiles Serdán, situación que ha permanecido por años.

Comentó que hace un mes tuvo una reunión con la alcaldesa, Teresa Erives, y el compromiso fue determinar la vialidad de un pozo nuevo, y en la actualidad ya se tienen tres alternativas para esto.

Expresó que la JMAS de Aquiles Serdán no tiene el recurso porque muchos usuarios no pagan, ya que el servicio no cubre sus necesidades, lo que expresó que se comprende, por lo que será la JCAS la que haga la inversión.

Añadió que una vez que se regularice el servicio que se presta a los usuarios, se podrá trabajar en sanear las finanzas del organismo local. Destacó que en cuestión de meses quedará resuelta la problemática.