Este es el tuit de Norberto que da fortaleza a su madre

Chihuahua.- El 4 de enero por la tarde, justo cinco meses antes de su secuestro y asesinato, el joven Norberto Roquillo publicó una frase en Twitter que hoy es uno de los pensamientos que da fortaleza a su madre, Norelia Hernández, según reveló ella misma en entrevista concedida ayer en la ciudad de México.

“Me gusta pensar que hay más gente buena que mala en este mundo”, twitteó el entonces estudiante de la Universidad del Pedregal, “y yo todavía lo sigo creyendo, y voy a luchar por ello”, añadió Norelia.

- “Admiro su forteleza, no imagino como puede sobrevivir una madre a lo que le pasó”, le expresó la entrevistadora

“Nada máss por amor a mi hijo, por amor a mi familia, que no me ha abandonado, por amor a México. Tengo hasta este momento tantas llamadas, tantas oraciones, yo sé que México está orando por mí y créanme que esas oraciones están siendo escuchadas. Tengo fe en que esto se habrá de resolver”, respondió.

En otra entrevista Norelia Hernández explicó que su vida ha cambiado.

“Haga de cuenta que el mundo le cambia y luego empieza a desconfiar y empieza a ver moros con tranchetes. Mi hijo, por ejemplo, sale y si tarda diez minutos ya le estoy hablando: ‘Aarón, ¿por qué no me marcas?’, ‘mamá estoy bien’. Nos ha cambiado la vida. Vamos manejando y ‘ese carro ya tiene mucho detrás de nosotros, pásate al oro carril’. Es algo que no se lo deseo a nadie”, expresó.

La madre de Norberto dejó en claro que no pretende encabezar ningún tipo de organización pero si continuar luchando porque el secuestro y homicidio de su hijo no quede impune.

“Creo que como madre lo merezco. Voy a ser fuerte. Esta mi hijo Aron, voy a ser fuerte por él y en lo que este en mis manos voy a seguir apoyando a quien lo necesite”, dijo.

Norelia acudió a la ciudad de México para conocer el avance de las investigaciones a mas de un mes de ocurrida la tragedia.

Detalló que sólo ha tenido acceso a la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía de Xochimilco, después de que el cuerpo del joven estudiante fue encontrado en un paraje de esa jurisdicción y únicamente sabe de los indicios recabados por la Fuerza Antisecuestros cuando inició la indagatoria formal, pero después no ha sabido de ningún avance para dar con los responsables del crimen.

Sin embargo, expresó, no tiene prisa. “A mi hijo nadie me lo va a regresar, y que la investigación avance sin presiones”.

Añadió que espera que la muerte de Norberto sea un parteaguas en la conciencia de los mexicanos.

“Como sociedad nos falta muchísimo. Cada uno desde nuestras trincheras debemos hacer lo propio”.