‘Este Gobierno no deja crecer a los empresarios’

Gabriel Ávila/ El Diario / Xóchitl Gálvez con Maru Campos

Chihuahua.- “Este Gobierno (de la República) no deja crecer a los empresarios; en el tema energético los tiene acotados, y de esta manera no llega el desarrollo que pueden tener”, dijo ayer Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza opositora en entrevista exclusiva con El Diario.

Agregó que se ha promovido un odio a los empresarios, cuando debería ser hacerlos crecer, y cobrarles los impuestos para utilizarlos en medicinas y hospitales.

En su visita a Chihuahua, Gálvez señaló que su propuesta estará basada en puntos para unir a la gente, y no en polarizar posturas, como ha ocurrido en el actual Gobierno federal. La precandidata habló de la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la inseguridad, el agua, la migración, y el desarrollo de Chihuahua, así como el panorama ante las próximas elecciones del 2024.

Hizo énfasis en que su estrategia es la de “no fomentar el odio ni la división” y mantener los apoyos que existen en la actualidad, pero esto con padrones transparentes y convencer a la gente de que merecen más en la prestación de servicios como los de educación y salud.

Explicó que Chihuahua es una entidad que por su dinamismo lo que necesita es que dejen que su gente trabaje, por lo que su objetivo es que haya mejores carreteras y apoyos para la producción, los cuales han desaparecido.

“Creo que el presidente (López Obrador) es una figura muy fuerte, para bien y para mal, porque quien le ama lo defiende, y quien no le quiere, no le quiere.

“Creo que sí logró polarizar al país de una manera tremenda, y eso me parece que no le ayuda a México, pero desde el día que llegó pensó de manera electoral, no en la manera de cómo sacar al país adelante, cómo resolver los problemas de manera conjunta; en los cinco años que tiene en el poder no ha tenido un diálogo con el legislativo”, apuntó.

Expuso que fue un logro que a partir del 2021, la oposición formara un frente y con esto acabar con la posibilidad de que el Presidente obtuviera los votos para las reformas constitucionales que busca.

Pero, agregó, al saber que su partido y aliados no le bastarán para obtener las dos terceras partes del Congreso de la Unión, ha optado por irse por la vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el control de los ministros. “El Presidente está en lo suyo”, dijo.

Expresó que existe un sector de la sociedad que no está influenciada por los programas de gobierno, que se puede identificar con la oposición, ya que lo que busca es salir adelante y mejorar su condición de vida. “Esa clase media sí la veo desencantada por el tema de la inseguridad, y por el tema del sector salud”, añadió.

Recordó que su historia es la de muchas personas que salieron de sus lugares de origen a buscar mejor oportunidades. “Hay muchas personas que migraron a Chihuahua pensando con el sueño americano, encontraron el sueño chihuahuense… por eso me es importante estar en el norte, estar en Chihuahua, porque la gente del norte del país es emprendedora y muy luchona”.

Declaró que el norte del país le dio un voto de confianza al presidente de la República, buscando en Morena una alternativa, pero lo que ha encontrado es que lo dejaron en el abandono. “(Chihuahua) se siente abandonado por la federación, no hay recursos para la ganadería, no hay recursos para el campo, me he encontrado con productores lecheros que están vendiendo sus establos”, dijo.

Destacó que a la Presidencia le faltó tener el trato directo con los productores de Chihuahua cuando ocurrió la llamada Guerra del agua, ya que solamente fue sembrada la incertidumbre y la desconfianza hacia el Gobierno de la República.

Consideró que uno de los temas prioritarios es la seguridad, del cual dijo que Ciudad Juárez había avanzado luego de pasar por la crisis generada en el sexenio de Felipe Calderón.

Pero, dijo, “el Gobierno federal optó por una política asistencial, en lugar de combatir los delitos de fondo, como el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de personas, de armas y droga.

“El crimen organizado tiene a muchos jóvenes contratados”, señaló, y destacó que estos temas solamente podrán resolverse con una visión de toda la región norteamericana, un tratado que sea exclusivo para el tema de la seguridad.

“El Gobierno federal debe ver por las policías municipales, para que sean parte de una estrategia general como país, para que actúen en su ámbito, sólo que para eso es necesario dinero, que vaya para mejorar las prestaciones de los agentes de las corporaciones”.

En este tema, dijo que la Guardia Nacional no debe limitarse a un patrullaje, sino que debe tener áreas de investigación, con un apoyo militar definido.

En lo que respecta a las carreteras federales, mencionó que su visión es que el norte del país logre dar un paso adelante en su desarrollo, para lo que la infraestructura es básica y eso es responsabilidad del Gobierno de la Nación. Dijo que se ha descuido el mantenimiento de la infraestructura, ya que al no hacerlo se corre el riesgo de que ocurra lo que ya pasó en la Ciudad de México, en donde una línea del metro colapso.

Sobre las beca educativas, refirió que pueden transformar la vida de un joven, pero tiene que estar aparejada con más preparación en universidades más equipadas.

Manifestó que en su caso no es un parásito de la política, pero que ha sido exhibida como si fuera malo tener una empresa y dar trabajo.

“El tema de la migración debe tener un orden, bajo esquemas que les den la oportunidad a las personas de tener una vida mejor, ya que estar en las calles, sin saber qué pasará con ellos y sus familias, es una situación que enfrentan porque han sido expulsados de sus lugares de origen.

“La migración es un fenómeno que va a suceder, que no se resuelve negando que ocurre”, dijo, “la migración solamente beneficia al crimen organizado, a la corrupción tanto en México, como en los Estados Unidos”.

Opinó que México debe llevar el tema de la migración ante Canadá y Estados Unidos, para que puedan tramitarse visas de trabajo, pero entre los migrantes también van mexicanos que son expulsados de sus regiones por la violencia y falta de oportunidades.

“En mi caso también migré, me la jugué y pudo no salir como esperaba, me fui a la ciudad en donde me atacaron sexualmente y por poco me violan, tenía 17 años, y eso es lo que pasa con muchas mujeres”, expresó.

Concluyó diciendo que ha experimentado lo que es vivir sin un servicio médico que sí cubra una necesidad y que exista un esquema como el Seguro Popular, el cual abarcaba tratamientos y medicamentos que no había en el sistema de Salud.

“Esto apenas empieza, sentí un buen ánimo en Chihuahua, necesito que la gente me escuche los próximos 60 días y luego ya llegarán las campañas, a Chihuahua le va a ir muy bien conmigo… mi visión es ayudar a los que no tienen, y ayudar a los que tienen, pero que paguen para poder ayudar más”, finalizó.