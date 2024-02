Estiman pérdidas de 7 mil mdp a productores ocasionadas por CFE

En alrededor de siete mil millones de pesos han sido estimadas las pérdidas a la producción del campo en el último ciclo agrícola, ocasionadas por los cortes de energía en los pozos por fallas de la Comisión Federal de Electricidad, que no ha podido satisfacer la demanda del sector primario.

Según un análisis de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, el año agrícola tuvo una reducción catastrófica en comparación con los anteriores, pues las pérdidas por hectárea, debido a los cortes del suministro de electricidad, fueron de un 20 hasta un 60 por ciento de la producción total.

El grupo de legisladores locales, al presentar la semana pasada una propuesta de punto de acuerdo para pedir a la CFE acciones inmediatas para asumir la responsabilidad de pérdidas millonarias en el campo chihuahuense, aseguró que éstas han sido ocasionadas por la paraestatal debido a los cortes de energía recurrentes, que impiden el adecuado bombeo de agua de los pozos.

“Es por todos nosotros bien conocido, que el ciclo agrícola del año 2023, se vio seriamente afectado debido a los cortes del suministro de energía eléctrica, lo cual, aunado a la sequía atípica que aqueja a nuestro país y en especial a nuestro estado, ocasionó una reducción catastrófica en la producción”, señala el documento presentado en sesión y turnado a comisiones para su análisis.

Afirma que las afectaciones rondan más de siete mil millones de pesos, solamente en lo que a la producción de maíz amarillo se refiere, y se traduce en el orden de alrededor de dos mil millones de toneladas que se producen anualmente en el estado de Chihuahua.

Considera que se registraron pérdidas por hectárea entre un 20 por ciento a un 60 por ciento en el caso del maíz amarillo, que es el cultivo con mayores afectaciones acumuladas.

“En el caso de otros cultivos de la región agrícola fue una situación idéntica”, asegura la exposición de motivos de la propuesta, en la que cita el caso del algodón, con pérdidas del 25 al 35 por ciento por hectárea; el chile, con bajas del 30 al 40 por ciento; en la alfalfa, manzana y nuez, con reducción de la producción del 20 al 30 por ciento.

“Cientos de productores de maíz, ante la baja producción optaron por ensilarlo y algunos simplemente lo empacaron o metieron el ganado para aprovechar la raquítica cosecha”, asienta. “El desabato de energía eléctrica, aunado a lo antes expuesto también ha causado, daños severos a los sistemas de riego, pozos, así como a los equipos y sistemas de bombeo a causa de la intermitencia en la generación de corriente”.

La propuesta planteada por el legislador Saúl Mireles considera que es indispensable que, desde el Congreso del Estado, sea dignificado el trabajo de los chihuahuenses, garantizándoles el abasto de energía eléctrica, “ya que en caso contrario miles de productores estarán al borde de la quiebra y de presentarse de nuevo esta situación el campo de nuestro estado estaría ante una catástrofe sin precedentes en la historia del mismo”.

“Si a esta problemática le sumamos la desaparición de Financiera Rural y la nula respuesta del gobierno federal a una declaratoria de emergencia por la sequía, mediante la cual se activarán los mecanismos de la Federación para atender esta emergencia, al no ser así nuestros productores de las zonas de riego por bombeo, así como lo productores de temporal ya que en estas últimas prácticamente la producción fue nula y ya no existe el Fonden que atendía estas emergencias climáticas y están desamparados ante la falta de programas federales que atiendan esta grave situación”, agrega. “Tenemos que ser muy claros ya que el abandono que esta sufriendo el campo chihuahuense por parte del gobierno federal no tiene precedente”.

La propuesta para que el Congreso del Estado se pronunciara con un llamado a la CFE fue aprobada por mayoría, a fin de ser enviada formalmente a la paraestatal, que no ha dado respuesta hasta ahora.