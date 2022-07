Estudiante de la UACH denuncia brutal agresión sexual

La joven Jacel G. originaria de Cuauhtémoc y quién estudia en la Facultad de Enfermería de la UACH aquí en la capital, decidió alzar la voz por la violencia contra la mujer y relatar la brutal agresión que sufrió el pasado miércoles al norte de la ciudad, cuando un par de sujetos la golpearon y abusaron sexualmente de ella.

La estudiante ya levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero también tomó la decisión, de hacer su denuncia pública, para advertir a niñas y mujeres sobre los riesgos que se corren en las calles de la ciudad de Chihuahua, además para exigir justicia en este caso para ella como víctima.

Jacel relató: “Quiero subir algo para que todas las chavas de CCU tengan mucho cuidado. Fui víctima de abuso sexual por el norte, y la verdad me da mucha pena subirlo, por qué es algo que cuando te pasa no sabes qué hacer, pero no quiero que le pase a otras niñas, así que dejó el como me dejaron dos hombres a los que se les hizo fácil.

De lo poco que recuerdo es que fueron dos hombres, uno es moreno, alto y delgado, con barba, vestía pantalón de mezclilla, playera blanca; otro de baja estatura, de complexión robusta.

Yo había salido a correr y a ellos se les hizo muy fácil ultrajar mi cuerpo en todos los sentidos. Tengan mucho cuidado niñas esto pasó en Chihuahua.