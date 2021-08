'Estuvo preso por un delito que no se le comprobó'

Chihuahua.- Luz María Martínez, viuda de José Lázaro Joaquín López Ramírez, exfuncionario de la pasada administración gubernamental y que falleció en el cereso de Aquiles Serdán por complicaciones de Covid 19, comentó que tanto su marido como los demás exfuncionarios encarcelados, estuvieron purgando en prisión un delito en los últimos cinco años, el cual ni siquiera se les ha comprobado.

Esto por la jurisprudencia que publicó el pasado viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la prisión preventiva a la que fueron sentenciados algunos ex funcionarios públicos durante la administración de César Duarte Jáquez.

“Nosotros decíamos que no tenía que estar en prisión preventiva dado que el delito no lo ameritaba y eso lo único que confirma es que la juez era una juez de consigna que los dejaba en prisión preventiva que peor aún, no se les había confirmado el delito”, comentó.

Respecto a la juez de control, a la cual Luz María Martínez catalogó como de consigna, se trata de María Alejandra Ramos Durán, a la cual refirió que incluso se negó a dar el cambio de medidas cautelares cuando empezó la pandemia del covid 19, dando como respuesta que en los centros penitenciarios se contaba con todas las medidas necesarias para evitar contagios.

López Ramírez falleció el 26 de agosto del 2020 por complicaciones de coronavirus, cuando fue trasladado a un hospital para su debida atención, después de que en el cereso de Aquiles Serdán, se complicara su estado de salud.

“No es posible que en sus manos esté la justicia y se presten a estas cuestiones políticas”, fue la referencia que hizo Luz María Martínez en torno a las actuaciones de la jueza Ramos Durán.

Respecto a las posibles acciones legales que pudiera tener en contra de quien resulte responsable, la viuda del ex funcionario estatal comentó fue que deberá de abordarlo con su equipo de abogados, que son los que tienen en sus manos todo el caso de manera legal, ya que anteriormente habían anunciado una demanda en contra del estado del tipo moral y patrimonial.

“Yo no busco venganza, simplemente busco la justicia por el caso de mi esposo”, expuso Luz María, resaltando que no era posible que los jueces de control, a los cuales se le pone en sus manos la impartición de justicia, se presten a cuestiones políticas, resaltando que incluso lo que siempre pidieron, fue que se hiciera el proceso en contra de su marido conforme a lo que marca la ley.