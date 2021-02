Evitarán contacto físico en celebración de 'Miércoles de Ceniza’

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Este miércoles 17 de febrero inicia el tiempo de Cuaresma previo a la Semana Santa de este año de acuerdo con el calendario litúrgico, con la Imposición de Ceniza, ritual católico cuya dinámica cambiará, ya que actualmente todavía existe contingencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19).

El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, explicó que para los sacerdotes que presidan las misas presenciales, deberán tomar la ceniza y dejarla caer sobre la cabeza del fiel para formar una cruz, pero no lo tocará como era antes de la pandemia y se hacía en la frente.

“El próximo miércoles iniciamos la Cuaresma. Como nos lo recuerdan el Papa y el arzobispo, Constancio Miranda, nos disponemos a celebrar la Pascua, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, que, con su sacrificio, nos revela el amor del Padre y nos llama a vivir, con la fuerza del Espíritu Santo, aquella caridad que no se deja vencer por la adversidad, no obstante la pandemia, y que nos hace capaces de responder al mal con el bien. Iniciamos con el día de ayuno, que obliga de los 18 a los 60 años cumplidos, y la abstinencia, que obliga desde los 14 en adelante. Que no se nos olvide nunca que la penitencia exterior es un signo de la penitencia interior. Nuestro arzobispo, en su mensaje cuaresmal, nos anima ahora especialmente a compartir con los más golpeados por la pandemia. Al tiempo que felicitamos a los participantes en la pasada caravana por la vida, felicitamos también a todos los matrimonios y novios que viven la alegría del amor en la auténtica diversidad de varón y mujer, a la vez que animamos a todos a vivir la alegría de la amistad sincera y desinteresada”, explicó el padre Negris, como se le conoce comúnmente.

Aclaró que por las circunstancias especiales de la pandemia, cada parroquia ofrecerá los horarios propios. Se guardarán las medidas sanitarias, en todos los casos, al imponer la ceniza sobre la cabeza del fiel, se evitará el contacto físico.