Ex vocero de Corral, ahora es portavoz del Bienestar

Manuel del Castillo Escalante, quién fungió cómo coordinador de Comunicación Social en el último tramo de la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, asumió la coordinación de comunicación social de los programas federales en Chihuahua.

El mismo ex funcionario estatal hizo el anuncio en redes sociales donde escribió. "Estimables representantes de los medios de comunicación, reporteras, reporteros, jefas y jefes de información, editoras y editores, directoras y directores, buenas noches.

Me es muy grato saludarles para informarles que a partir de hoy y previo acuerdo con mi jefe, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, el Ing. Juan Carlos Loera, retomé al 100% mis actividades coordinando el área de Logística y Relaciones Públicas, que ha estado a mi cargo, a la par que la Coordinación de Comunicación durante estos meses que me fue requerido; esto para poder atenderla con todo el tiempo y respeto que la naturaleza de una responsabilidad así demandan y desde donde quedo a sus órdenes, como siempre he estado, en mi misma oficina y número de celular cuando ustedes lo consideren necesario, me será un placer poder seguir atendiéndoles".

Por su parte Karla Espinoza quién tenía la responsabilidad de la comunicación escribió

"A partir de mañana, el Lic. Manuel Del Castillo⁩, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, se incorpora para dirigir Comunicación Social y me da mucho gusto pasarle la estafeta de este encargo, segura de que les atenderá y que su trabajo es de todas y todos conocido y que su desempeño será el mejor.

Les agradezco infinitamente sus atenciones, no solo en esta encomienda, sino en los años de amistad y trabajo que en muchos casos nos unen, durante estos días, trataré de llamarles para hacerlo de manera personal y sepan que siempre tienen en mí una servidora segura.

Reconozco profundamente la apertura, profesionalismo y compromiso que tienen con nuestro estado, gracias de nuevo, tengan una excelente noche.

Respetuosamente, Karla Espinoza".