Exauditor se convierte en el primer absuelto de juicios vs duartistas

Chihuahua.- Un tribunal de Enjuiciamiento absolvió hoy al exauditor superior del estado, Jesús Manuel Esparza Flores, del delito de uso ilegal de atribuciones, causa que se le inició en 2017 por denuncia del diputado pianista Jorge Soto.



Fue el juicio oral 116/19, iniciado en junio de éste año, en el cual la Fiscalía no logró acreditar el presunto ocultamiento de una observación en la Auditoría realizada a la cuenta pública del Municipio de Hidalgo del Parral en el ejercicio fiscal 2014.



La denuncia del diputado Soto indicaba que se habían emitido cheques en favor de una persona ajena al municipio y que fueron destinados al Partido Revolucionario Institucional.



En éste sentido el Tribunal determinó que la investigación de la Fiscalía General del Estado fue deficiente, ya que la prueba desahogada en juicio no fue suficiente para acreditar la responsabilidad del ex auditor en la comisión del delito.



La Fiscalía incluso se desistió de gran parte de la prueba, incluido un testigo clave que determinaría su responsabilidad o no en el delito.



Es el primer caso de la llamada Justicia Operación Chihuahua que concluye con absolución, aunque Esparza se mantiene detenido por otras causas penales que le sigue el estado por el supuesto delito de peculado.



Ileana, hija de publicó en redes un mensaje en el que confirma esa noticia.



"Hace dos años y medio, de manera infundada, el diputado panista Jorge Soto denunció a mi papá por supuestamente haber alterado auditorías. Si algo fue mi papá, es un extraordinario Auditor, con destacadas participaciones en la ASOFIS, que posicionaron a la ASE como uno de los mejores órganos a nivel nacional".



"Después de 25 meses en prisión preventiva, hoy, finalmente, un tribunal colegiado, de manera UNÁNIME, determinó que mi papá, Jesus M Esparza Flores no tenía responsabilidad, por lo que lo absolvieron de esta mentira. Nadie va a regresarte estos dos años papito, y aún tenemos mucho por lo cual luchar, pero poco a poco caerán las mentiras que te robaron tu libertad, destruyeron tu carrera y que tanto han lastimado a nuestra familia", continúa el mensaje.



Espero que tus "colaboradores" de confianza que se vendieron y mintieron cínicamente, indicó, pierdan el sueño como tantas noches lo perdimos nosotros.



"De corazón bendigo a quienes no temieron a las amenazas del Gobierno y testificaron con la verdad: fuiste un gran funcionario y JAMÁS manipulaste una auditoría para beneficiar ni cubrir a nadie".