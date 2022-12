Exfiscal sí tiene un juicio justo: Tarín y Villegas

/ Antonio Tarín y Gerardo Villegas

Chihuahua, Chih.- "Las cosas se están haciendo diferentes y él sí tiene un juicio justo”, fue el comentario del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, respecto al proceso que enfrenta el exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., por el delito de tortura en perjuicio de testigos protegidos de la Operación Justicia para Chihuahua.

Villegas Madriles, detenido durante el gobierno de Javier Corral Jurado por acusaciones de peculado, añadió que su proceso estuvo viciado desde un origen, además de que se habrían cometido varias irregularidades como aislamiento y exposición de sus casos de manera mediática.

Por su parte, Antonio Tarín, exintegrante del Comité de Adquisiciones, expresó que debió esperar años para que las 12 carpetas que se abrieron en su contra quedaran baja la misma causa penal, con lo que pudo tener una mejor defensa.

Acasi una semana de que el exfiscal fue vinculado a proceso, Gerardo Villegas mencionó que existen claras diferencias en la manera en que se ha llevado el asunto, por lo que el imputado ha tenido un proceso transparente y justo, algo que no tuvieron en su momento varios de los detenidos en la pasada administración.

Mencionó que en su caso, desde un principio denunció las irregularidades, incluso hubo denuncias ante la Fiscalía General del Estado. “A la fecha las denuncias que presentamos siguen vigentes, pero no se le ha dado seguimiento”, dijo.

“Creo que lo que se puede esperar es que siga con su proceso, el cual hemos visto transparente, entiendo que busquen que lo pueda llevar en libertad, pero la prisión que se le ha impuesto fue explicada en su momento”, mencionó.

En una entrevista concedida anteriormente a El Diario, el exfuncionario comentó que el exgobernador Javier Corral Jurado, espiaba a los “duartistas” recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán a través de las cámaras de vigilancia mientras éstos eran obligados a mantenerse de pie frente a la lente durante la madrugada, en tanto que el exmandatario realizaba reuniones e ingería alcohol.

“No sé con qué intenciones lo hacía, el mismo personal del Cereso nos comentaba que se juntaban y decía: mira aquí tengo a estos pendejos, póngalos… supuestamente él lo veía en tiempo real, eso no me consta, pero sí nos lo dijeron en el penal.

“Me paraban en la madrugada, me tenían parado media hora y después me enteraba que se burlaban de mí mientras echaban cerveza. Era un reality show para este cuate. Me acostaba, apagaba la luz y luego me decían que la tenía que prender”, expresó en la entrevista.

Tras mil 781 días en la cárcel, Villegas Madriles habló en entrevista exclusiva con El Diario, de las más de 150 audiencias que vivió, los 13 procesos penales que se le iniciaron, 52 procedimientos administrativos, uno fiscal y un aseguramiento, convirtiéndolo así, según sus palabras, en el político perseguido que más tiempo ha permanecido en prisión preventiva. Sobre esto, expuso ayer: “estuve detenido sin estar sentenciado”.

Por su parte, Tarín, quien estuvo recluido al igual que Villegas, declaró que tiene confianza en las instituciones, a pesar de que en su caso pasó por procesos que califica como injustos. “En mi caso tramité alrededor de 120 amparos, de los cuales muchos aún no se resuelven”, apuntó. Expresó que la defensa de Francisco G. A., está tratando de llevar este caso de manera mediática, algo que en su momento fue criticado por la propia administración de Corral.

Recalcó que él ha señalado que su detención fue por la decisión de una persona, sin que hubiera elementos para mantenerlo en prisión. Apuntó que el delito del que se le acusó es muy diferente al que se le imputa al exfiscal.

En una entrevista publicada por El Diario, Antonio Enrique Tarín García, narró su experiencia al estar detenido, en una celda de 2 por 3 metros en el Cereso de Aquiles Serdán, donde estuvo recluido tras su detención el 7 de mayo de 2017, acusado de peculado.

Tras cuatro años, siete meses, 13 días y ocho horas de permanencia en el centro penitenciario, Tarín García volvió este año a su casa, misma en la que apenas había vivido la mitad del tiempo que pasó detenido mientras enfrentaba diversos procesos penales relacionados con los llamados “Expedientes X”.

“La cárcel es muy difícil de sobrellevar, comprendo que la defensa busque el amparo, es su derecho, pero es parte de un proceso que está llevando y que tomará tiempo”, dijo.