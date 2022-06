Exhibe a 'abusones' que invaden espacios para personas con discapacidad

La asociación civil No toda discapacidad es visible realizó la denuncia pública y pidió a las autoridades atender la problemática de normalización con la que se invaden y obstruyen espacios exclusivos para personas con discapacidad.

En una serie de fotografías documentaron que a todas horas y todo tipo de vehículos como de reparto, particulares y hasta oficiales realizan estas faltas sin que se atiendan las denuncias, señalaron.

“Vehículos en sentido contrario, vehículos obstruyendo rampas de día, de tarde y de noche. Como si la discapacidad fuera de momentos, vehículos que pertenecen a empresas, vehículos estacionados en la banqueta, donde es lugar para peatones, esto les origina exponerlos a un atropello, por no decir que no cabe una silla de ruedas, motocicletas estorbando un espacio que visiblemente no les corresponden.

“Y dónde están los comités y las autoridades que regulan a estas empresas?, ¿qué hacen entonces los consejos ciudadanos, si no podemos ni usar las banquetas porque las están usando los vehículos para estacionamiento?”, puntualizaron

“!!!Se supone que las autoridades nos deben proporcionar seguridad en la movilidad y la Accesibilidad y son ellos los que están ocupando nuestros espacios!!!”

¿En dónde está División De Policía vial, que no está atendiendo los reportes que generamos en el 911?

Le pedimos a Dirección de Desarrollo Humano y Educación que atienda nuestras denuncias y peticiones sobre la Accesibilidad y movilidad de los peatones y enfáticamente, en función de las personas con discapacidad y sus familias.