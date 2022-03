Exhiben a Vitas Financial y empresa guarda silencio

/ Tomada de internet / Imagen del inmueble junto a la presa El Rejón

Chihuahua.- Guardaron silencio las empresas colocadoras de capital “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”, “Yox Holding S.A. de C.V.” y otras que fueron incluidas en el reporte emitido el pasado miércoles por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en donde se avisa al público que no cuentan con autorización para captar recursos de inversión.

En sus redes sociales, las referidas empresas no dieron ayer respuesta a sus clientes del reporte emitido por la CNBV y donde se advierte del potencial riesgo de invertir dinero con ellos.

La CNBV advirtió al público en general que antes de ahorrar o invertir, se debe verificar que la institución financiera cuente con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras.

En México, las actividades y servicios financieros están reservados a sociedades que obtuvieron autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas y supervisadas por parte de ésta y otras autoridades financieras, se destacó.

Este aviso es similar al que emitió el 21 de noviembre de 2021 la CNBV en relación a la empresa colocadora de capital Aras Business Group.

Al consultar los sitios oficiales de estas compañías en Facebook no aparecía hasta el día de ayer contestación alguna y en contra parte, invitaban a seguir invirtiendo.

Textualmente el aviso de la CNBV refiere: “La CNBV contribuye, desde el ámbito de su competencia, a procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero del país, así como proteger los intereses del público.

Enfatizamos que, quien realice actividades y prestación de servicios financieros – sea directa o indirectamente–, considerados como reservados por las leyes federales financieras, requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios.

Se reitera que es ilegal el hecho de ostentarse, promover, ofrecer, o prestar – directa o indirectamente – de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que NO formen parte del Sistema Financiero en México y, por lo tanto, al NO contar con autorización, registro o concesión para ello, o NO estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas.

Las personas y/o sociedades que vulneren la regulación, se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia.

Por lo anterior, se hace un llamado al público en general, a que NO realice operaciones, actividades o uso de los servicios de las empresas arriba mencionadas, derivado del incumplimiento de las leyes financieras y que requieren expresa autorización de esta Comisión, con independencia de la actividad comercial que legalmente puedan realizar y de la cual esta Autoridad no emite juicio de valor alguno.

Es importante precisar que la modalidad de Sociedad Anónima S.A.P.I. (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable), NO otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad NO legitima ofrecer inversiones o servicios financieros.

La CNBV invitó al público en general a consultar el Padrón de Entidades Supervisadas y Autorizadas para Captar, que está a su disposición en la liga https://www.cnbv.gob.mx/Entidades- Autorizadas/Paginas/default.aspx; y a presentar sus quejas o denuncias sobre Entidades No Supervisadas, en el buzón electrónico

https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Quejas-y-Denuncias-de-ENS.aspx.