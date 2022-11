Exhiben usuarios deficiencias en transporte

Autoridades, concesionarios, y líderes de colonias se reunieron ayer en la Terminal Norte del Sistema de Transporte BRT para discutir los problemas que a diario viven los usuarios, como el peligro que representan las unidades en mal estado, luego de que el pasado martes un camión de transporte de personal de maquila quedara sin frenos y atropellara a una adulta mayor, quien perdió la vida ayer en el hospital.

Así lo informó la diputada Carla Rivas, presidenta de la Comisión de Obras, Servicio Públicos, Movilidad y Desarrollo Urbano en el Congreso del Estado, quien considera que las autoridades estatales no han sido permisivas con el sector del transporte público.

“Me acompañaron varias líderes de colonia quienes de primera mano les externaron qué es lo que está pasando realmente y uno de los temas fue ese, que hay unidades en muy malas condiciones, porque ahora con el tiempo de frío hay unas que todavía están sin ventanas, sin vidrios, que las puertas no sirven…”

Más allá de las deficiencias en la estructura física de los camiones, resulta más grave que circulen muchas unidades en malas condiciones físico – mecánicas, con modelos atrasados, indicó la legisladora, sobre todo los que se importan usados desde Estados Unidos. “Les dan a lo mejor una ‘chaineadita’, una mano de gato y ya no les vuelven a meter mano”.

Indicó que las autoridades se comprometieron a realizar revisiones más puntuales de las unidades y en general del sistema de transporte, porque aún falta mucho por hacer en las colonias, donde el público sigue presentando quejas.

Rivas Martínez aseguró que las autoridades estatales ya retiraron concesiones de permisionarios que no cubrían las rutas asignadas, a pesar de que las autoridades del Estado niega que se haya presentado esta situación o que hayan tomado tales medidas.

“Sí hay algunas que se quitaron, por rutas, yo solicité los datos pero… los que lo pudiera tener es la Secretaría General (de Gobierno), pero sí hay concesiones que se retiraron, obviamente en pro y en favor del buen servicio a la ciudadanía y ellos piden aumento a la tarifa, pero no puede haber aumento porque no has mejorado, precisamente, porque la gente no ve un cambio”, concluyó.

